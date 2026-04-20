週明け２０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２００．７４ポイント（０．７７％）高の２６３６１．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５４．０４ポイント（０．６１％）高の８８９９．０６ポイントと反発した。売買代金は２４１４億６２８０万香港ドル（約４兆８９９２億円）となっている（１７日は２３８０億４２００万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。中国の経済対策や米イランの和平協議再開に対する期待感が支えだ。国家発展改革委員会の王昌林・副主任は１７日、２０２６〜３０年にかけた内需拡大戦略の具体的な実施計画を策定する方針を明らかにしている。中国経済の成長を後押しするため、政策実行を急ぐ構えだ。中東情勢を巡っては、トランプ米大統領は１９日、代表団が再びパキスタンに向い、２１日に第２回和平協議を開くとの見通しを示している。イラン側は再協議を拒否すると伝わってはいるが、識者の間からは、水面下で協議再開に向けた動きが進んでいるとの声も聞かれた。

一方、オイルロードの要衝、ホルムズ海峡が再封鎖されていると伝わる中、日本時間２０日のＷＴＩ原油先物は急反発。指数は朝方、弱く推移する場面がみられたものの、上げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が６．２％高、中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が５．５％高、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が３．４％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．４％、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が３．６％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．４％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。

中国の銀行セクターもしっかり。中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国建設銀行（９３９／ＨＫ）がそろって２．３％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）と中国銀行（３９８８／ＨＫ）がそろって２．０％高で引けた。

空運セクターも物色される。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が５．２％高、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が４．２％高、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．４％高、国泰航空（２９３／ＨＫ）が２．３％高で取引を終えた。燃油コスト上昇は懸念されるものの、旅客数の改善傾向が続いていることを好感している。香港航空大手の国泰航空が報告した３月の旅客数は前年同月比で２４．５％増加し、増加率は前月の２４．３％からやや加速した。

半面、海運セクターはさえない。海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が２．１％、東方海外（３１６／ＨＫ）と太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）がそろって１．６％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が０．８％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．７６％高の４０８２．１３ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。銀行、公益、インフラ関連、素材、消費関連なども買われた。半面、不動産は安い。エネルギー、医薬、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）