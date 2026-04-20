ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東通原発と女川原発 安全機能に異常なし 原子力規… 【速報】東通原発と女川原発 安全機能に異常なし 原子力規制庁 【速報】東通原発と女川原発 安全機能に異常なし 原子力規制庁 2026年4月20日 17時42分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 原子力規制庁によりますと、先ほどの地震の影響で、青森県にある東通原子力発電所と宮城県にある女川原子力発電所について、安全機能に異常がないことが確認されたということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 置床工事, 静岡, 住宅, フローリング, 老人ホーム, 海, 介護, 仏壇, 葬祭