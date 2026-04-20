自身もパワハラ＆違法医療疑惑で被疑者だが…韓国芸人、自宅に侵入した窃盗犯に懲役2年が確定

コメディエンヌのパク・ナレの自宅に侵入し、数千万ウォン（数百万円）相当の金品を盗んだ30代の男性A氏に対し、懲役2年の実刑が確定した。

4月20日、法曹界によると、去る4月16日に最高裁第1部は、窃盗および夜間住居侵入の罪で起訴されたA氏の上告を棄却し、懲役2年を言い渡した第1審の判決を確定させた。

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2025年4月、A氏はソウル龍山（ヨンサン）区のパク・ナレの自宅に侵入し、数千万ウォン相当の金品を盗んで逃走した疑いで裁判にかけられた。A氏は、パク・ナレの家から盗んだ品物を盗品として売りに出すなどしていた。

2025年9月の第1審では、「被告人が起訴内容を認めており、被害者に金品を返還した」としながらも、「被告人に同種の前科があり、盗品が非常に高額であるだけでなく、被害者が厳罰を求めている点などを考慮した」と量刑の理由を明かし、懲役2年を言い渡した。

（写真提供＝OSEN）パク・ナレ

その後、A氏は判決に不服として控訴したが、2月の控訴審においても第1審と同様に懲役2年が言い渡された。

A氏は、最終陳述で「被害者の方々に心から謝罪し、許しを請いたい。警察の調査で所持していた物品を任意提出しており、被害額を弁済している。少しでも早く社会に復帰し、正当に被害の回復ができるようにしてほしい」と善処を求めていた。

しかし、裁判所は「執行猶予期間中に犯行に及んでおり、第1審と比較して、特段の事情変更がない点などを鑑みると、第1審の刑が合理的な範囲を外れているとは見なし難い」として、控訴を棄却した。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。