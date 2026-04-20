カビが生え、虫も大量発生…韓国タレントの衝撃的な“汚部屋”に騒然「ゴミ箱じゃない？」

お笑いタレントのキム・ジユが、衝撃的な自宅の状態と率直な衛生習慣を公開し、注目を集めた。

4月19日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、モデルのハン・ヘジン、お笑いタレントのオム・ジユンがキム・ジユの自宅を訪れる様子が描かれた。

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この日、訪問前からオム・ジユンは「ジユお姉さんの家は汚いことで有名だ」と暴露したが、キム・ジユは「みんなこんなふうに暮らしている」と平然と返し、ただならぬ雰囲気でスタートした。しかし、実際に家の中が公開されると状況は一変した。

まず注目を集めたのは冷蔵庫だった。扉を開けた瞬間、腐った果物や野菜、食べ残しの食品が混ざり合い、床には食べ物がこぼれたまま放置されていた。これを見たMCのソ・ジャンフンは「冷蔵庫ではなくゴミ箱じゃない？」と指摘し、出演者たちは驚きを隠せなかった。

さらに、サツマイモの箱には乾燥してカビが生えたままのサツマイモが放置され、米びつの中には虫が大量に発生している状態で発見され、衝撃を与えた。冷蔵庫の奥からは黄色いカビが生えた豚足まで見つかり、スタジオを凍りつかせた。

（画像＝SBS）2枚目オム・ジユン（左）とキム・ジユ

キム・ジユは「食べようと思って置いていたが、こうなっているとは思わなかった」「捨てるために出していた」と慌てて釈明したが、オム・ジユンは「誤解（オヘ）じゃなくて“おえっ”だ」と率直に返し、笑いを誘った。

衛生状態だけでなく、日常の習慣も話題となった。キム・ジユは「5〜6日髪を洗わなかったことがある。面倒くさすぎて」と打ち明け、交際中も「髪を洗わずに帽子をよくかぶっていた」と明かし、周囲を驚かせた。

さらに「キスしそうなときは歯を磨きに行くけど、雰囲気になったらそのままする。どうせ相手も磨いていないだろうし」と率直に語り、スタジオを騒然とさせた。

これに対しオム・ジユンは「彼氏がかわいそう」とし、「ワニの口掃除でもしてるのか」とツッコミを入れ、笑いをさらに広げた。

（記事提供＝OSEN）