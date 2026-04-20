福岡で、500点以上のジュエリーを自由に試せる体験型イベント。接客なしの完全セルフスタイル
ジュエリー工房オレフィーチェは4月17日〜19日、体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を、UNION SODA(福岡市中央区)で開催する。
ジュエルーム in 福岡
同イベントの最大の特徴は、スタッフによる接客を一切行わない「完全セルフサービス型」であるということ。来場者は、自分のペースでジュエリーを試着できる。会場では500点以上のジュエリーを自由に手に取ることができ、手持ちのアイテムとのコーディネート確認も可能。
500点以上のジュエリーを試着
会場は「展示と試着」に特化しており、その場での販売は行わない。実物の輝きや着け心地を確認した後、自宅などでオンラインショップを通じてゆっくり検討・購入できる。専門的な相談やカスタマイズの提案を希望する場合は、別途「オンライン接客」の利用をすすめている。
ジュエルーム in 福岡
同イベントの最大の特徴は、スタッフによる接客を一切行わない「完全セルフサービス型」であるということ。来場者は、自分のペースでジュエリーを試着できる。会場では500点以上のジュエリーを自由に手に取ることができ、手持ちのアイテムとのコーディネート確認も可能。
500点以上のジュエリーを試着
会場は「展示と試着」に特化しており、その場での販売は行わない。実物の輝きや着け心地を確認した後、自宅などでオンラインショップを通じてゆっくり検討・購入できる。専門的な相談やカスタマイズの提案を希望する場合は、別途「オンライン接客」の利用をすすめている。