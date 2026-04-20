『ワンピース』今週の人気キャラ投票結果発表！ルフィ＆サンジの順位に変化
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」が開催中。公式Xでは各地域別の週間TOP5が発表された。
【画像】ルフィ＆サンジ順位が激変！公開された『ワンピース』人気キャラ投票結果
これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能で、毎回月曜AM0時に地域別週間TOP5を公開する。
気になる今週の地域別週間TOP5は、日本は1位ゾロ、2位サンジ、3位ルフィ、4位ロー、5位エースとなった。
なお先週は1位ゾロ、2位ルフィ、3位サンジ、4位ロー、5位エースで、サンジが1つ順位を上げた。
最終の結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施。上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
【画像】ルフィ＆サンジ順位が激変！公開された『ワンピース』人気キャラ投票結果
これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能で、毎回月曜AM0時に地域別週間TOP5を公開する。
なお先週は1位ゾロ、2位ルフィ、3位サンジ、4位ロー、5位エースで、サンジが1つ順位を上げた。
最終の結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施。上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
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