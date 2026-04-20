くまだまさし、妻が入院＆手術していた 「翌日の朝に奥さんから『おはよう』とLINEがあって」娘とサポート
お笑い芸人のくまだまさし（52）が20日までに、自身のXを更新。妻が入院していたことを報告した。
【写真】「俺は韓国ではオシャレなのだー」韓国の衣料品店で大注目“くまだまさしレイヤード”
投稿で「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました」と書き出し、「それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから数年後もしかしたら大きな病気になってしまう可能性もちょとあったので手術をいたしました」と説明した。
続けて「いや〜しかし気疲れってありますね〜」としみじみ。「もちろん僕は医学の事は分かりませんし、手術に大小はないかもですが、今回のはそれほど大きな手術ではないんだろうと素人ながら思ってはおりました」「でもやはり、体にメスを入れる、そして何があるか分からないって事を考えると、毎日不安ばっかりでした（本人はもっと不安でしたでしょうが）」とつづり、「手術当日も病院から連絡があるまでも落ち着かなかったですし、電話があって落ち着いたと思っても、奥さんからの連絡がないとやっぱりまた不安に逆戻りになってしまいました」と振り返った。
「当日は麻酔などもあり連絡はありませんでしたが、翌日の朝に奥さんから『おはよう』とLINEがあって、初めて僕も当人ではないですが、本当〜に肩の荷が降りた〜って感じがしました」とひと安心。
さらに「今回手術が無事終わり良かったですが、もう1つ嬉しかった事が僕にも奥さんにもありました。それは娘が家の事を沢山やってくれた事です」と報告し、「今までカップ麺しか作った事のない娘が、簡単ですが料理もし、献立を考えスーパーに買物なども1人で行ってくれました」「18歳にして”はじめてのおつかい“でした」などと、子どもの成長も実感したことをつづった。
なお退院は「明日か明後日」を予定。「僕も奥さんのサポートをして『傷口痛いから笑わせないでー』て言うくらい笑顔にさせたいと思います」「そして入院中、奥さんがず〜と食べたいと言ってた、娘が初めて1人で作ったキムチチャーハンを3人で食べたいと思います」と報告し、最後に「（おまけ）一応僕も何もしなかった訳じゃねーですよ 近くの神社にお参りは行きました」と締めくくった。
【写真】「俺は韓国ではオシャレなのだー」韓国の衣料品店で大注目“くまだまさしレイヤード”
投稿で「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました」と書き出し、「それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから数年後もしかしたら大きな病気になってしまう可能性もちょとあったので手術をいたしました」と説明した。
「当日は麻酔などもあり連絡はありませんでしたが、翌日の朝に奥さんから『おはよう』とLINEがあって、初めて僕も当人ではないですが、本当〜に肩の荷が降りた〜って感じがしました」とひと安心。
さらに「今回手術が無事終わり良かったですが、もう1つ嬉しかった事が僕にも奥さんにもありました。それは娘が家の事を沢山やってくれた事です」と報告し、「今までカップ麺しか作った事のない娘が、簡単ですが料理もし、献立を考えスーパーに買物なども1人で行ってくれました」「18歳にして”はじめてのおつかい“でした」などと、子どもの成長も実感したことをつづった。
なお退院は「明日か明後日」を予定。「僕も奥さんのサポートをして『傷口痛いから笑わせないでー』て言うくらい笑顔にさせたいと思います」「そして入院中、奥さんがず〜と食べたいと言ってた、娘が初めて1人で作ったキムチチャーハンを3人で食べたいと思います」と報告し、最後に「（おまけ）一応僕も何もしなかった訳じゃねーですよ 近くの神社にお参りは行きました」と締めくくった。