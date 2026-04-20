『テレビ×ミセス』が生む“王道フォーマット”の新鮮さと懐かしさ テレビの楽しさを再提示
日本レコード大賞3連覇を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLE。そんな彼らがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜20時55分）が、4月6日よりスタートした。正直なところ、「音楽だけでも多忙なのに、なぜ…？」と思った人も、少なくないだろう。筆者自身も、そんな疑問を抱いたまま初回放送を見た。しかし、その疑問は思いがけない形で解消されることになる。進行を務める陣内智則に「なんで引き受けようと思ったの？」と聞かれた大森元貴が、「テレビが好きだから」ときっぱり言い切ったのだ。
【写真】落ちたら粉まみれの危機！ ジャージ姿でゲームに挑むミセス
■『テレビ×ミセス』に宿る“あの”時代の熱量
近年、若者のテレビ離れが加速している。「そもそも、家にテレビがない」と言う人も増えているなかで、若者はもちろん、幅広い層からの支持を集めるMrs. GREEN APPLEがテレビというフィールドに意欲的であることは、テレビ好きの民にとっては一筋の希望のようにも映る。
また、見逃し配信でも番組を視聴することは可能だが、やはりリアルタイムでの視聴には、その瞬間を共有するからこその楽しさがある。実際に、『テレビ×ミセス』の初回放送時は、関連ワードが世界トレンド1位を獲得するなど大きな盛り上がりを見せていた。その光景を見て、「ミセスが、“あの”時代のテレビの熱量を取り戻してくれるのでは？」と思ったのは、筆者だけではないだろう。
■体当たりのゲーム対決にコントも ラストは“本業”で魅了
『テレビ×ミセス』は、おもに3本立ての構成となっている。初回放送と第2回放送に共通しているのが、ゲストとのバラエティ対決だ。落ちたら粉まみれになる“粉落ちターザン”に“、ぐるぐるバットランウェイ”（こちらも、粉まみれに…）。“巨大急須でお茶注ぎ対決”など、テレビの王道を行く企画を通して、普段は見られないMrs. GREEN APPLEの素顔が見られる。そのほか、初回放送では、若井滉斗によるコント企画『若井つり堀』に、研ナオコがゲスト出演。コントに全力で挑む姿に、「これぞテレビ！ バラエティ！って感じで最高でした」「これをミセスがやると言う斬新さ」「懐かしいお笑いを思い出してめちゃ笑った」など絶賛の声が集まっていた。
「これは、名物企画になりそう…」と思ったのが、Mrs. GREEN APPLEが全国の学校に行き、自慢の友達を紹介してもらう『スター発掘×ミセス』。『学校へ行こう！』（TBS系）を彷彿とさせる青春企画だ。
4月13日に放送した第2回では、若井と藤澤涼架が名門女子高を訪問。ターンが上手い、人の体重を当てられる、古典オタク…そして、足でルービックキューブができる（しかも、2006年に全国で3位になったという）先生など、実に多彩な“自慢の友達”が登場した。そのなかでも、「膝に大怪我を負ったときに、励ましてくれた先輩に感謝を伝えたい」というバスケ部員のエピソードは印象深い。言葉を詰まらせながら、必死に思いを伝える姿に、スタジオは温かな涙に包まれていた。
さらに初回放送では、ゲストの郷ひろみと共に名曲『GOLDFINGER’99』をコラボレーションで披露。第2回では、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作『Variety』のリード曲『StaRt』をパフォーマンスした。最後に、アーティストとしての実力をしっかり提示するこの構成が、番組全体にメリハリを与えている。
■バラエティで際立つ3人の個性
バンドとしてのバランスはもちろん、バラエティ番組に挑む上でも、それぞれの個性が絶妙に噛み合っているのが、Mrs. GREEN APPLEの強みだ。ボーカルの大森は、言わずもがなトークの切り返しがうまい。圧倒的な華もあるので、センターに座っているだけで場の空気がグッと締まる。また、ギターの若井はクールキャラなのかと思いきや、意外とバラエティに乗り気なのが面白い。“ぐるぐるバットランウェイ”で成功したにも関わらず、自らダイブして粉まみれになっていた姿には、思わず笑ってしまった。そして、キーボードの藤澤は、その天然っぷりでミラクルを起こす存在だ。いつもニコニコスマイルなので、スタジオの雰囲気を和ませてくれる。
こうした多面的な魅力は、音楽やバラエティにとどまらない。彼らは、ドラマの分野でも存在感を高めている。大森は、昨年放送の朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）に、作曲家・いずみたくをモデルにしたいせたくや役で出演。1月期放送のドラマ日曜劇場『リブート』（TBS系）で、藤澤が、永瀬廉演じる冬橋のバディ・霧矢を演じていたのも記憶に新しい。この霧矢は、言葉遣いが悪く軽薄だが、冬橋の命令に忠実に従うキャラクターだった。普段の柔らかく親しみやすい“りょうちゃん”のイメージとはかけ離れたその演技は、視聴者に強烈なインパクトを残していた。
音楽、バラエティ、ドラマと、ジャンルを横断しながら、表現の幅を広げているMrs. GREEN APPLE。そんな彼らが挑む『テレビ×ミセス』は、単なる冠番組にとどまらず、“テレビ”というメディアの楽しさを改めて提示する場になりつつある。笑いや感動をリアルタイムで分かち合う--そんな原点を思い出させてくれる存在としても、この番組は多くの視聴者の記憶に残っていくはずだ。（文：菜本かな）
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて毎週月曜20時55分放送。
■『テレビ×ミセス』に宿る“あの”時代の熱量
近年、若者のテレビ離れが加速している。「そもそも、家にテレビがない」と言う人も増えているなかで、若者はもちろん、幅広い層からの支持を集めるMrs. GREEN APPLEがテレビというフィールドに意欲的であることは、テレビ好きの民にとっては一筋の希望のようにも映る。
また、見逃し配信でも番組を視聴することは可能だが、やはりリアルタイムでの視聴には、その瞬間を共有するからこその楽しさがある。実際に、『テレビ×ミセス』の初回放送時は、関連ワードが世界トレンド1位を獲得するなど大きな盛り上がりを見せていた。その光景を見て、「ミセスが、“あの”時代のテレビの熱量を取り戻してくれるのでは？」と思ったのは、筆者だけではないだろう。
■体当たりのゲーム対決にコントも ラストは“本業”で魅了
『テレビ×ミセス』は、おもに3本立ての構成となっている。初回放送と第2回放送に共通しているのが、ゲストとのバラエティ対決だ。落ちたら粉まみれになる“粉落ちターザン”に“、ぐるぐるバットランウェイ”（こちらも、粉まみれに…）。“巨大急須でお茶注ぎ対決”など、テレビの王道を行く企画を通して、普段は見られないMrs. GREEN APPLEの素顔が見られる。そのほか、初回放送では、若井滉斗によるコント企画『若井つり堀』に、研ナオコがゲスト出演。コントに全力で挑む姿に、「これぞテレビ！ バラエティ！って感じで最高でした」「これをミセスがやると言う斬新さ」「懐かしいお笑いを思い出してめちゃ笑った」など絶賛の声が集まっていた。
「これは、名物企画になりそう…」と思ったのが、Mrs. GREEN APPLEが全国の学校に行き、自慢の友達を紹介してもらう『スター発掘×ミセス』。『学校へ行こう！』（TBS系）を彷彿とさせる青春企画だ。
4月13日に放送した第2回では、若井と藤澤涼架が名門女子高を訪問。ターンが上手い、人の体重を当てられる、古典オタク…そして、足でルービックキューブができる（しかも、2006年に全国で3位になったという）先生など、実に多彩な“自慢の友達”が登場した。そのなかでも、「膝に大怪我を負ったときに、励ましてくれた先輩に感謝を伝えたい」というバスケ部員のエピソードは印象深い。言葉を詰まらせながら、必死に思いを伝える姿に、スタジオは温かな涙に包まれていた。
さらに初回放送では、ゲストの郷ひろみと共に名曲『GOLDFINGER’99』をコラボレーションで披露。第2回では、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作『Variety』のリード曲『StaRt』をパフォーマンスした。最後に、アーティストとしての実力をしっかり提示するこの構成が、番組全体にメリハリを与えている。
■バラエティで際立つ3人の個性
バンドとしてのバランスはもちろん、バラエティ番組に挑む上でも、それぞれの個性が絶妙に噛み合っているのが、Mrs. GREEN APPLEの強みだ。ボーカルの大森は、言わずもがなトークの切り返しがうまい。圧倒的な華もあるので、センターに座っているだけで場の空気がグッと締まる。また、ギターの若井はクールキャラなのかと思いきや、意外とバラエティに乗り気なのが面白い。“ぐるぐるバットランウェイ”で成功したにも関わらず、自らダイブして粉まみれになっていた姿には、思わず笑ってしまった。そして、キーボードの藤澤は、その天然っぷりでミラクルを起こす存在だ。いつもニコニコスマイルなので、スタジオの雰囲気を和ませてくれる。
こうした多面的な魅力は、音楽やバラエティにとどまらない。彼らは、ドラマの分野でも存在感を高めている。大森は、昨年放送の朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）に、作曲家・いずみたくをモデルにしたいせたくや役で出演。1月期放送のドラマ日曜劇場『リブート』（TBS系）で、藤澤が、永瀬廉演じる冬橋のバディ・霧矢を演じていたのも記憶に新しい。この霧矢は、言葉遣いが悪く軽薄だが、冬橋の命令に忠実に従うキャラクターだった。普段の柔らかく親しみやすい“りょうちゃん”のイメージとはかけ離れたその演技は、視聴者に強烈なインパクトを残していた。
音楽、バラエティ、ドラマと、ジャンルを横断しながら、表現の幅を広げているMrs. GREEN APPLE。そんな彼らが挑む『テレビ×ミセス』は、単なる冠番組にとどまらず、“テレビ”というメディアの楽しさを改めて提示する場になりつつある。笑いや感動をリアルタイムで分かち合う--そんな原点を思い出させてくれる存在としても、この番組は多くの視聴者の記憶に残っていくはずだ。（文：菜本かな）
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて毎週月曜20時55分放送。