中日戦の7回にバックスクリーンへ飛び込む特大の5号ソロ

■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）

阪神の佐藤輝明内野手は19日、甲子園での中日戦に「4番・三塁」で先発出場し、7回にバックスクリーンへ豪快な5号ソロを放った。打球速度180キロを計測する規格外の超速弾。SNS上では「はよメジャー行け」などと驚愕の声が次々と上がっている。

打球が、消えた。6-5と1点リードで迎えた7回、先頭で打席に入った佐藤は、根尾昂投手の外角低め直球をセンター方向へ力強く弾き返した。打球は一直線に伸びてバックスクリーンへ飛び込んだ。「NPB＋」によれば、打球速度180キロ、飛距離125メートルを記録する衝撃の一発だった。

あまりにも凄まじい衝撃弾に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「バックスクリーンに180キロの打球速度をぶち込む左打者の人類がいるか、バカ野郎！」「カメラ追いついてねえ…速すぎる」「もうどうしたらいいのよ」と脱帽する声が並んだ。さらに驚嘆のコメントは止まらず「1番メジャーに近い男」「佐藤輝明エグすぎる」「サトテルは早くメジャー行ってくれ……」「はよメジャー行け」と、世界最高峰のリーグへ送り出すような反応も散見された。

昨季は40本塁打＆102打点の2冠でMVPに輝いた27歳。打撃の進化は止まることなく、今季も打率.384と19打点はセ・リーグ1位。同1位の同僚・森下翔太外野手（7本）と2本差とし、あらゆる部門で熾烈な争いを演じている。森下＆佐藤の“最強デュオ”の活躍に今後も期待したい。（Full-Count編集部）