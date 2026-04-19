春の東京開幕ウイークの日曜（26日）はオークストライアル「第61回フローラステークス」（G2、芝2000メートル）がメイン。1、2着にオークスの優先出走権が与えられる。昨年はフローラSを制したカムニャックが本番のオークスも制しており、樫戦線を占う目が離せない重賞だ。

主役は現在2連勝中のファムクラジューズだ。昨年11月、今回と同じ東京2000メートルの未勝利戦で初白星。今年初戦のフリージア賞は再び同舞台。2番手から楽に抜け出して牡馬陣を一蹴し、1分58秒7の好時計で勝ち上がった。体は前走時410キロと大きくはないが、好位で器用に走れるセンスと非凡な決め手が光る。走り慣れた東京2000メートルで重賞初制覇達成なら、オークスの有力候補に上がってくる。

牡馬相手のきさらぎ賞で3着に好走したラフターラインズも有力候補。新馬から前走までの全4戦、上がり3F最速を記録している切れ者。最終4コーナー後方から、勝ち馬ゾロアストロに「タイム差なし」まで迫ったきさらぎ賞は高く評価できる。昨秋未勝利Vを飾った直線の長い東京で本領発揮のシーンも。

ダートで2連勝中の関西馬ペンダントは昨夏新潟の芝の新馬戦4着。芝はそれ以来になるが、適性は十分秘めている。経験馬相手の中山未勝利で初陣Vを飾ったラベルセーヌ、着実に力をつけてきたリアライズルミナスも侮れない存在だ。