◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

ヤクルト―巨人戦が行われている神宮に隣接するＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）では「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」のライブが開催されており、花火による演出で２日続けて試合が一時中断する“ハプニング”が発生した。

午後８時２３分。ＭＵＦＧ国立からド派手な花火が打ち上がると、７回２死一塁の場面で試合がストップした。再開後、３番・古賀の打球を遊撃・泉口が失策。一、二塁のチャンスとなり、前夜に続く追い風となる期待がかかったが、４番・オスナは三ゴロに倒れて追加点はならなかった。

前日１８日の試合では、１点を追う９回に丸山和の適時二塁打で３―３に追い付くと、１死後、１番・長岡が打席に入る直前に花火が大噴射。試合が中断したが、長岡は「（自分のことを）お祝いしてくれてるのかなと思って打席に立ちました」と集中力を切らすことはなかった。丸山和の三盗で１死三塁となると、最後は中前へ自身４度目となるサヨナラ打。巨人の守護神・マルティネスを攻略して劇的な勝利を収めた。９回先頭で右翼線二塁打をマークした１９歳の田中は「（ミセスのことが）めっちゃ好きで、ライブも行きたいなと思ったんですけど、試合があったので。ミセスの力もあったのかなと。（花火は）めちゃくちゃ見てました（笑）」と初々しい笑顔を見せていた。

一夜明けたこの日、池山監督も「（花火が上がって）これは何かあるんちゃうか？ と（思った）」と話していた。７回は得点の演出とはならなかったが、勝利の“祝砲”にしたいところだ。