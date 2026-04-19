TWICEジヒョ、美ウエストのぞくミニT姿でスーパー降臨 ジョンヨンとのピクニック風景も公開「腹筋が綺麗」「仲の良さが伝わる」
【モデルプレス＝2026/04/19】国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が4月18日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツ姿でスーパーでの買い物やピクニックを楽しむ様子を公開した。
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ジヒョは、引き締まった美しいウエストがのぞくショート丈のTシャツとデニムパンツのカジュアルなコーディネートを披露。色とりどりの野菜が並ぶスーパーでカートを引いている姿や、自然豊かな屋外でレジャーシートを広げ、メンバーのジョンヨン（JEONGYEON）とピクニックを楽しんでいる様子などを公開した。
この投稿に、ファンからは「オフ感強めで可愛い」「スタイルレベチ」「楽しそうな笑顔」「仲の良さが伝わる」「腹筋が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ジヒョ、美ウエストのぞくショート丈Tシャツ姿公開
ジヒョは、引き締まった美しいウエストがのぞくショート丈のTシャツとデニムパンツのカジュアルなコーディネートを披露。色とりどりの野菜が並ぶスーパーでカートを引いている姿や、自然豊かな屋外でレジャーシートを広げ、メンバーのジョンヨン（JEONGYEON）とピクニックを楽しんでいる様子などを公開した。
◆ジヒョの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オフ感強めで可愛い」「スタイルレベチ」「楽しそうな笑顔」「仲の良さが伝わる」「腹筋が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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