阿部亮平の美しい横顔が際立つオフショットを披露！「美人すぎる」「横顔が美しい」「三白眼が好き」「2枚目大好き」「これは阿部担歓喜」

【写真】阿部亮平の美しい横顔ショット、アイドルスマイルとのギャップに注目

Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、スーツ姿を披露した。

■Snow Man阿部亮平がスーツ姿を披露

阿部亮平は、スーツ姿をはじめ計4点の写真を公開した。

1枚目はサイドの髪を後ろに流したヘアスタイルで、しゃがんでピースサイン。2枚目は一転して表情をキリっとさせて自身の腕をつかんだエッジのあるショット。3枚目は横顔を捉え、4枚目は真っ赤な背景で踊るショット。ラストはブラックスーツの全身ショットで、スタイルが際立つ1枚に。

阿部は「タミ恋第3話始まるぞ 11:30からだぞ」と、メンバーの宮舘涼太が出演するドラマの告知をした上で、「SAVE YOUR HEART off shot②」としてMVのオフショットであることを綴った。

この投稿には、「美人すぎる」「三白眼が好きだ」「横顔が美しい」「2枚目大好きです」「これは阿部担歓喜」「スタイル良すぎる」「メンバーのドラマを知らせる愛」など様々な角度からコメントが寄せられていた。

■写真：阿部亮平の美しい横顔ショット