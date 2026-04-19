元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「1つだけ言わせてください」と報告する場面があった。

番組エンディングで「さてさてここで1つだけ言わせてください」と突然切り出した松岡。「お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません」と続けた。

そのうえで「明後日、4月21日、火曜日ですね。いよいよ丸亀製麺、トマたまカレーうどん、また久々に発売開始させていただきます」と報告した。

「今回新作ございます、『海老カツトマたまカレーうどん』。模索しながら、いろんなパターンのトマたまカレーを考えた中、今回これがいいんじゃないかっていうふうに選ばれたのが海老カツという形になりました」と明かし、「ぜひ全国の丸亀製麺の方で召し上がっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

丸亀製麺と松岡が共同開発している「トマたまカレーうどんシリーズ」。累計販売数1200万食を超える大人気シリーズで、2021年に初登場した今年で6年目。「トマたまカレーうどん」「とろける3種のチーズトマたまカレーうどん」に加え、新作「海老カツトマたまカレーうどん」を展開する。