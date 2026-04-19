わんことお父さんの散歩中の珍ハプニングがSNSで話題です。リードが手から外れてしまい、追いかけてダイビングキャッチ！ホッと一息ついたらわんこがまさかの…！？話題の投稿は29万回再生を突破し「なぜここで落ち着く(笑)」「かわいいぃ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬のリードが手から外れ、父が見事『ダイビングキャッチした』と思ったら…想定外な『まさかの光景』】

手からリードが外れて…ダイビングキャッチ！

TikTokアカウント「tonochannels」の投稿者さんは、「ぺっぺこぺー」というユニークな愛称のトイプードルと豆柴のMIX「姫」ちゃんと、パグの「殿」くんと暮らしています。この日、いつもと変わらず2匹との散歩中、お父さんが持つ姫ちゃんのリードが手から外れてしまったそう。すぐに反応しリードをダイビングキャッチ…！

豪快に転んでしまいましたがホッと一安心…。姫ちゃんは！？と姿を探すのと同時に、背中に重みを感じたというお父さん。それもそのはず、背中の上には姫ちゃんがどっしりと座っていたそう。

背中の上が安全地帯！？

もぞもぞと動き何度も座りなおす姫ちゃんは、まるで座り心地の良いベスポジを探しているようだったとか。口角が上がった嬉しそうな表情を見ると、お父さんとの新しい遊びが始まったと思っているのかもしれません。

一方、殿くんはお父さんのまわりをゆっくりと歩いては「みんなどうしたの？」とでも言わんばかりのマイペースっぷりだったそう。通常運転のわんこ2匹に、豪快に転んだお父さん、お母さんは爆笑…三者三様！？とってもカオスな光景が広がっていたといいます。

ご機嫌なわんこの笑顔♡

立ち上がろうとするお父さんですが、当の姫ちゃんは一向に動く気配がありません。絶妙なバランスで乗り続ける姿は「絶対に降りないんだから！」という強い意志さえ感じます。お父さんの背中の上は極上の乗り心地だったのでしょうか…。

珍ハプニングとなった散歩でしたが、最後はお父さんの腕の中でご機嫌な笑顔をお見せした姫ちゃんなのでした♡

この投稿には「全然おりないｗｗ」「居心地最高！？」「面白すぎてヤバい」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「tonochannels」には、姫ちゃんと殿くん、そしてご家族の賑やかすぎる日々が投稿されています。癒しと元気をもらいたい方はぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tonochannels」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております