ONE N' ONLY、シャイトープら初登場！歌詞注目度ランキングはINIが2週連続首位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、4月16日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、INIの「All 4 U」が輝いた。2026年4月22日にリリースされるニューシングル「PULSE」収録曲だ。2週連続の首位記録となる。不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのPulse（リズム）で成長していくというメッセージが込められた1曲で、メンバーのRIHITOが作詞に参加。中毒性のあるHOUSE POPジャンルの楽曲で、高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、勇気と情熱を届ける楽曲に仕上がっている。

2位には、CANDY TUNEの「HOT!SCOOP!」がランクイン。2026年4月22日にリリースされるニューシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」収録曲で、彼女たちが出演する「ほっともっと」新CMソングだ。CANDY TUNEのデビュー曲「キス・ミー・パティシエ」を手がけたクボナオキ作曲、すぅ(SILENT SIREN)作詞のタッグによって制作された、疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレーズがスパイスのように絡み合うポップチューンとなっている。

3位には、REIRIEの「愛讐」が初登場。2026年4月22日にリリースされる新曲であり、テレビ東京系ドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』オープニングテーマだ。彼女たちは、2023年1月に黒宮れい、金子理江により結成した2人組ユニット。イントロの重低音が物語の高揚感を引き立て、歌詞の＜パレードまで 秒読み3…2…1＞というフレーズが、復讐開始のカウントダウンとリンクするような、臨場感溢れる楽曲となっている。

5位には、シャイトープの「リフレイン」が初登場。2026年5月13日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』オープニングテーマだ。大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む。3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる楽曲となっている。

6位には、ONE N’ ONLYの「WARAiNA」が初登場。2026年4月29日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。突き抜けた多幸感と華やかなパレード感が満載の、ハイパースマイルソング。曲タイトルの「WARAiNA(笑いな)」と、サビの＜One Right Now＞という歌詞が、空耳的なギミックが耳に残る、ONE N’ ONLYが向かう未来の明るさを表すようなポジティブなエネルギーに溢れた楽曲となっている。

【2026年4月16日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 All 4 U／INI2位 HOT!SCOOP!／CANDY TUNE3位 愛讐／REIRIE4位 サイレン／Lavt5位 リフレイン／シャイトープ6位 WARAiNA／ONE N’ ONLY7位 ブルーアワー／adieu8位 ラフレア／宮川愛李9位 だいじょばない惑星／NANIMONO10位 MAISIE -HYDE Ver.- ／HYDE