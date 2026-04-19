ウインナーゆでこさんの漫画「35年ローンを1年で完済するまで」（全17話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

35年の住宅ローンを組んで、戸建て住宅を購入した夫婦。引っ越しから半年ほどたったとき、夫が受けた人間ドックでまさかの診断が…という内容で、読者からは「びっくり！」「うらやましいけれど、うらやましくない…」「サラッと描いてあるけど、大変でしたよね」などの声が上がっています。

なぜ完済に？その裏にあった“まさかの理由”

ウインナーゆでこさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。ウインナーゆでこさんに作品について話を聞きました。

※この記事では、全17話中、第4話から第10話までをご紹介します。ウインナーゆでこさんのインスタグラムで全話を読むことができます。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ウインナーゆでこさん「小学生の頃から描いていましたが、息子の誕生を機に成長記録を残そうとインスタグラムに投稿を始めました。最初のうちはイラストと文章だけでしたが、徐々にエピソードを描きたくなり、漫画の形で発信するようになりました」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ウインナーゆでこさん「自分や夫の人生の中で衝撃的な出来事だったので、記録の意味も含めて描いてみようと思いました」

Q.旦那さまの診断結果を聞いたとき、どのように思いましたか。

ウインナーゆでこさん「夫は普段から絵に描いたような健康的な暮らしをしている人だったので、まさに寝耳に水でした」

Q.治療中、住宅ローンのことは頭にありましたか。

ウインナーゆでこさん「気にはなりましたが、やはり夫の病気が治るのかということが一番心配でした」

Q.単純に「ラッキー！」とは言えない事態ですが、周囲の方の反応はいかがでしたか。

ウインナーゆでこさん「住宅ローンを完済したことについては『うらやましい！』と言われますが、ことの顛末（てんまつ）を話すと『うらやましくない！！』と言われます」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ウインナーゆでこさん「ありがたいことに、夫の体調を気遣うコメントを多くいただきました」