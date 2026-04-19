ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。千葉・ZOZOマリンスタジアムでプロ野球を観戦した様子を投稿した。

「この間初めて（多分）ファイターズの試合を観に行ったよ」と報告し、北海道日本ハムファイターズのユニホームを着て、応援グッズを手にする姿を披露した。

キツネの付け耳もコーディネートし、同じ北海道出身でグラビア仲間の花咲楓香（25）とのツーショットも公開。「楓香ちゃん連れてってくれてありがとう！沼やね！！ユニフォームも借りちゃったぜ」と感謝した。

さらに外野席での応援風景やホットドッグなどの食も楽しんだショットもアップ。試合も勝利し「元々道民だから何となく知ってる応援歌とか何曲かあって良かった ポジションの名前も知らないくらい野球は無知だったけど楽しすぎた 野球詳しくなりたいです… 7月のエスコンのチケットは取った 6月も行きたいなーー」と野球観戦に引き込まれた思いをつづった。

ファンやフォロワーからも「北海道の誇り」「キツネコンコンぽち様」「可愛いキツネさん」「最高綺麗の美人」「勝利の女神がまた一人増えた」「普通の服装もエロい」「最高の2ショット」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。