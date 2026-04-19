俳優のノア・ワイリーが、主演ドラマ「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」のキャストが離脱することは「避けられない」とコメントした。



【写真】いかにもいそう 「本物の医師」と勘違いされたノア・ワイリー

シーズン1からモハン医師役を演じてきた俳優のスプリヤ・ガネーシュが、シーズン3には戻ってこないという発表を受け、救急医療室で働く人たちの姿を描く同ドラマは、病院の人員体制が変動し続ける現状を軸に物語を構築しているため、不可避であったと説明した。



ノアはバラエティにこう話した。「脚本陣は主要キャストの大半が現実的に残留できる時間経過をどれほど設けられるのか、その見極めに苦慮しているから、こうした状況が毎シーズン起こることは避けられないんだ」「救急医療室はとても入れ替わりが激しい。いつも通り、キャストの入れ替わりが続く中で物語を新鮮に保つため、僕らは新たなキャラクターを登場させたり、既存キャストを昇格させたりする形で対応している」



そして、スプリヤが放送開始当初から重要な役割を果たしてきたことを強調。今後のさらなる活躍を応援していると語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）