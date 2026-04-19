「楽天９−１ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）

打った瞬間、ダメだとばかりに首をひねった。打球は今季から最大６メートル手前に新設されたフェンスを越えた。五回、楽天・浅村栄斗内野手が左越えに待望の１号２ラン。ヒーローインタビューで「ホームランゾーン、ありがとうございます」と声を上げた。

昨年までなら左飛を覚悟した打球。「詰まったし、今までの感覚があるので、入らんと思った」と感触を振り返る。走りながら大歓声を聞いて本塁打と知った。ホームランゾーンの恩恵に「こういう意味でしょ？だって。だから良かった」と話した。

広角へ快音を残した。２打席目は右越え２点二塁打で開幕戦以来の打点を記録し、「久しぶりに右に強い打球を打てたので、いい状態になりつつある」と自己分析。４打点は２年ぶり。七回の中前打で２試合連続の猛打賞とした。

プロ１８年目。ベンチスタートの試合もある苦しい状況だ。それでもこの２試合で打率・１７６から・２８６まで急上昇した。「ちょっと打ち方も変えて、ボールの見え方自体も変わってきている」と手応えがある。チームは今季最多の貯金４で単独２位に浮上した。さらに上へ、導いていく。