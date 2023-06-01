チェルシーvsマンチェスター・U スタメン発表
[4.18 プレミアリーグ第33節](スタンフォード ブリッジ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
MF 77 J. Thwaites
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 9 リアム・デラップ
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
MF 77 J. Thwaites
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります