[4.18 プレミアリーグ第33節](スタンフォード ブリッジ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

MF 41 エステバン

FW 9 リアム・デラップ

控え

GK 28 テディー シャーマン=ロウ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 14 ダリオ・エスーゴ

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

リアム ロシニア

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 12 タイレル・マラシア

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 39 タイラー・フレッチャー

MF 77 J. Thwaites

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 61 シェイ・レイシー

監督

マイケル キャリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります