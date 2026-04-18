Photo: 塚田優

この記事は2026年2月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

日々の暮らしに欠かせないスマホですが、長時間の使用が首・肩のこりや腰痛、スマホ肘など体への負担になっていることも。

今回はそんな不安にアプローチした大人気のスマホリングシリーズから「SYANTO Catch2 Connect」をご紹介します。

本革の手触りが心地良い！MagSafeも使える

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「SYANTO Catch2 Connect」は広島の革工房と協業したというだけあって、本革の手触りがとても心地良い一品。スマホリングと言えば金属のしっかりしたものが主流ですが、革なので冷たくもないし、痛くもありません。

豊富なカラーバリエーションとミニマムなデザインは、機種も選びません。

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取り付けは「SYANTO Catch2 Connect」をスマホケースの充電口から差し込むだけ。有線充電はもちろん、MagSafe充電も邪魔しません。

指一本で「掴める」感覚。スマホの重さが変わった

実際に使ってまず驚いたのは、噂通り本当にスマホが軽く感じることでした。

「SYANTO Catch2 Connect」は、特許取得の「底面支持構造」により、スマホを底面から吊るすように支えます。背面を支点にする一般的なスマホリングとは違い、重心が手の真下にくるため体感重量が変わるんです。

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スマホを取り出す際の握り込む動作も不要になります。リングを指に挟み、すぐに操作できる。このスピーディーさには驚きの一言。

小指にスマホを乗せる癖があった私ですが、それがなくなったことで指への負担も明らかに減りました。

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首が前に落ちづらくなる

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正直に言うと、最初の1〜2日は使用感に少しぎこちなさがありました。今までとはまったく違う持ち方になるため、違和感があるのは事実。

ただ、数日間使い続けるうちに、むしろ「SYANTO Catch2 Connect」のサポートがない持ち方をしていると、スマホが重く、手首に負担がかかっているようにすら感じるように。

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「SYANTO Catch2 Connect」を使うと、スマホが自然と垂直に近い角度になるため、視線が上がり首が前に落ちにくいのも触れ込み通り。今までのスマホの画面の角度は、思いのほか首を曲げていて負担になっていたことに気付かされました。

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「SYANTO Catch2 Connect」のユーザーレビューでは94％が「軽く感じる」、82％が「姿勢が起きる」と答えた理由は、数日使えば体感できるのではないでしょうか。

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、akebimsより製品の貸し出しを受けております。