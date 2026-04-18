ダウンタウン・浜田雅功たＭＣを務めるフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」。３月２８日放送回は、「爆笑！プロ野球『お金の話』」と題し、お金にまつわるトークが繰り広げられ、５０歳でユニホームを脱ぐまで中日一筋３２年、通算２１９勝のレジェンド投手、山本昌氏（６０）も登場した。

山本氏は「僕は１８年連続１億円超えというね…」と年俸について説明。車好きで知られ、夢の１億円プレーヤーになったその日に、ずっと欲しかったフェラーリをキャッシュで購入し、注文したそうで、「（値段は）８ケタの真ん中の下ぐらい」「ローン組んだことないんです。家も何個買ったけど、全部キャッシュ」とさわやかな笑顔でさらりと明かした。

「１億円プレーヤーになったら、新幹線とかグリーン車以外乗ったことないです」「（飛行機は）ファーストクラスはもったいないと思うので、ビジネスにしてます、いつも」という山本氏に、浜田は「あ〜なるほどなるほど」と共感。「ファーストまでいらないじゃないですか」「ビジネスで十分でしょ？」にも浜田は「分かります」「十分です」とうなずいた。

さらに山本氏が「寝るのにそんな（ファーストもビジネスも）変わらないしね」とまとめると、佐久間みなみアナウンサーが「全く共感できない話です」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑となっていた。