2026年4月28日(火)に『Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店』がグランドオープン！

パンケーキやエッグベネディクトなどの人気メニューを海風が気持ちの良いテラス席で楽しむことができます。

Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店

営業時間：10:00〜21:00（L.O. 20:00）

定休日：施設に準ずる

住所：〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目4番9号

アーバンドック ららぽーと豊洲 1721区画

TEL：03-5534-8858

アクセス：東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩3分／ゆりかもめ「豊洲」駅徒歩5分

1974年ハワイで創業し、“All Day Breakfast”をコンセプトに、朝に限らず昼でも夜でもボリューム感のあるブレックファーストメニューを提供するレストラン「Eggs ’n Things」

湾岸エリアのランドマーク「アーバンドック ららぽーと豊洲」にオープンします。

Eggs ’n Thingsならではのパンケーキやエッグベネディクトなどの定番朝食メニューはもちろん、ガーリックシュリンプやアヒポケなどを提供。

本場ハワイの味わいを楽しめるロコフード気軽に楽しむことができます。

また、海風が気持ちの良いテラス席もあり、ペット連れにもおすすめ。

家族や友人との賑やかなお食事、ショッピングの合間のひと休みなどに憩いのスポットになりそうです。

豊洲の美しい景観とともに贅沢な寛ぎのひととき。

2026年4月28日(火)にオープンする『Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店』の紹介でした。

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