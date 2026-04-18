歌手の小柳ルミ子（７３）が１８日、大阪市内で、歌手デビュー５５周年を記念したライブを開催。デビュー曲「わたしの城下町」から、３月発売の最新曲「愛は輪廻転生」まで１５曲を、６００人を前に熱唱した。

歌手デビューからの５５年を「ひと言で言うと、感無量。本当に辛いこともあって、心がボキボキに折れてくる出来事もたくさんあった」と回想。大阪では３０年ぶりとなる“お久しぶりね”のライブで「まだまだ私にとっては、５５年は通過点。まだがんばるよ！っていう気持ち」と決意を語った。

７３歳とは思えない驚異の健康美を誇る。「ストレッチを毎日やっているから、これだけ動けるというのをお分かりいただけると思う。自分の家をジムと呼んでいる。私の軸となって、パフォーマンスを支えてくれている。やっぱりいくつになってもこういうドレスを着たい。おなかが出ていたり、足を出せなかったりという自分は想像したくない」と強調。「ステージそのものがジョギングというか、スポーツみたいなもの」と豪語した。

記者団から「今の推しとか、恋愛対象を教えてほしい」と問われ「私がいつも刺激を受けているのはメッシ。彼がプロのアスリートとして発言する言葉とかを自分に勉強させていただいている。あとは愛犬ルルですね」と、変わらぬサッカー愛、愛犬への深い愛情を見せた。

恋愛対象については、自ら「もうね…」と切り出し「恋愛対象の男性は、もういりません」と語り、周囲を笑わせた。「もういらないです。さんざんしてきましたし、心穏やかに、癒やされて過ごしたいですから」としみじみ語った。