Photo: 山田洋路

この記事は2026年3月24日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス派なのに、いつもポケットがパンパン…。

この矛盾を解消してくれそうなのが、RIVIAの「本革縦型スマホポーチ」です。

革の温もりと合理性が同居し、現金、カード、イヤホン、そしてスマホ…といった必需品をスマートにひとつに収める発想が、想像以上に快適でした。

所有欲を満たす上質感。革の香りに心掴まれる

Photo: 山田洋路

手にした瞬間、本革ならではの芳醇な香りが。もうこれだけで所有欲が満たされる気がします。

今回選んだ「キャメル」の色味は、明るいながらも少し落ち着いた印象。写真で見るよりも深みがあって、個人的には嬉しい誤算でした。これならカジュアルなデニムから少し綺麗めなジャケットスタイルまで、幅広く活躍してくれそうです。

「潔い」収納力が魅力。現代人のための最適解に

Photo: 山田洋路

まず試したのは収納力。私が普段持ち歩く大型のスマートフォン、現金（お札と小銭）、ワイヤレスイヤホン、そして小さなメモ帳を実際に入れてみました。

結果は、驚くほどピッタリ。すべてのアイテムが所定の位置にすっきりと収まり、マグネットボタンもしっかりと閉まります。

Photo: 山田洋路

ポイントは、「あえて最低限の持ち物しか入らない」という、その潔さ。何でも入る大容量バッグとは違い、「これ1つで出かける」と決めることで自然と持ち物が厳選され、頭も行動も身軽になれる感覚です。

スマホが大型化するなか、すんなり収まる縦長のデザインはまさに時代に合っていると感じました。

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会計シーンがスマートに。もう、レジ前でもたつかない

Photo: 山田洋路

キャッシュレス決済が増えたとはいえ、現金の出番が完全になくなるわけではありません。このポーチが最も真価を発揮しそうなのは、まさにその支払いシーンだと感じました。

従来であれば「スマホを出して、次に財布を探して…」ともたついていたのが、このポーチならすべてが手元の1カ所にまとまっています。お札はフラップを開ければすぐにアクセスでき、財布を探すストレスから解放されました。

Photo: 山田洋路

特に秀逸だと感じたのが、背面の小銭入れです。ポーチを肩にかけたまま、くるっと裏返すだけでアクセスできるこの設計は、まさに目から鱗。急に小銭が必要になった時も、フラップを開ける必要がなく、非常にスピーディーです。

さらにポケットが浅底なので、目的の硬貨を一瞬で見つけ、スマートにつまみ出せます。この快適さは、一度体験すると元には戻れません。

Photo: 山田洋路

「本革縦型スマホポーチ」は、日々の外出に身軽さと心のゆとりを与えてくれる逸品だと実感。使い込むほどに味が出る上質な革製品を長く愛用したい方や、手ぶらで出かけたいすべてのミニマリストにおすすめできる逸品です。

「本革縦型スマホポーチ」のより詳しい情報は、下記からご覧ください。

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたりRIVIA_leatherより製品の貸し出しを受けております