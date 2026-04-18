櫻坂46・藤吉夏鈴、スポーティーな個性派ファッションで存在感を発揮
アイドルグループ・櫻坂46の藤吉夏鈴が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】カッコイイ…個性派ファッションで登場した藤吉夏鈴
atmos pink×アディダスのスペシャルステージはブラウンのジャージに水色の指し色、パールのネックレス、透け感のある白い水玉スカートにパンツといったスポーティーな個性派ファッションで魅了。涼しげかつミステリアスな魅力を存分に活かし、存在感を発揮した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】カッコイイ…個性派ファッションで登場した藤吉夏鈴
atmos pink×アディダスのスペシャルステージはブラウンのジャージに水色の指し色、パールのネックレス、透け感のある白い水玉スカートにパンツといったスポーティーな個性派ファッションで魅了。涼しげかつミステリアスな魅力を存分に活かし、存在感を発揮した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。