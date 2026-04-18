日産サクラがマイナーチェンジ！ 新デザインや機能、走行特性を解説、補助金で実質約187万円から

2026年4月16日、日産自動車は「日産サクラ」のマイナーチェンジを発表し、注文受付を開始しました。



同車は2022年の登場以降、国内の暦年電気自動車販売台数において4年連続で首位を獲得したモデルです。



今回の仕様変更では、エクステリアの質感向上や、日常的な使用における機能の追加が実施されました。



あわせて公開された動画群では、実際の公道における走行状況が紹介されており、EVならではの駆動特性が確認できます。

今回のマイナーチェンジでは、より上質で華やかなエクステリアデザインに刷新するなどして、ユーザーのニーズに応える改良となっています。

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ボディカラーには、桜が水面に反射する様子を表現した新色「水面乃桜-ミナモノサクラー」とスターリングシルバーの2トーン仕様など全10色を設定。

GおよびXグレードのフロント部分には、ボディと同色のカラードグリルを採用しました。

さらに、カッパー色の装飾を施した新形状のフロントバンパーを組み合わせることで、外観の質感を高めています。

また15インチのアルミホイールは、従来の水引をモチーフにした意匠を引き継ぎつつ、より存在感のあるデザインに変更されました。

利便性の面では、充電用のポートリッドとコネクタに施錠機能を追加。

また、オプションとして100V AC電源（1500W）がラゲッジルームとインストルメントパネルの2箇所に設定可能となり、家電の使用や給電車としての運用に対応します。

機能面では、接近時アンロック機能や降車時オートロック機能、後席リマインダーを搭載。

車内においても、助手席側のカップホルダー追加、エアコン風向の調整、ドライブモードスイッチの配置変更が実施されています。

公式に公開された動画では、夫婦がサクラに試乗し、公道での走行特性を確認しています。

静粛性に関する映像では、海沿いの道を走行中に車内から波の音が聞き取れる状況が記録されており、エンジン駆動音がないEV特有の車内環境が示されています。

また、長い下り坂における「e-Pedal Step」の使用状況を紹介する動画では、アクセルペダルを離す操作のみで車両が減速する様子が収められ、ブレーキ操作の頻度が低減する機構が確認できます。

登坂路における加速場面では、アクセルペダルの踏み込み量が少ない状態でも、モーターの出力によって滞りなく前進する駆動力が解説されています。

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グレード構成において、Xグレードにはインテリジェント アラウンドビューモニターや前席ヒーター付シート、ステアリングヒーターが標準装備。

一方、Sグレードはバックビューモニターなどを標準搭載しつつ、価格が抑えられた設定となっています。

車両価格はSグレードが244万8600円、Xグレードが259万9300円、Gグレードが299万8600円です。

全車共通で令和7年度補正予算の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」58万円の対象となり、これを利用した場合の実質的な購入価格は約187万円からとなります。