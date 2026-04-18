タレントの藤本美貴が１８日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。夫・庄司智春との結婚時に祖母から掛けられた「すごいゾッとした」言葉を告白した。

結婚したとしても「常に一緒（にいるの）は無理でしょ」と話すゲスト・大久保佳代子が藤本と庄司に向かって「信じられないのよ、私。だって、２人できょう朝、家から一緒に出てきてるわけでしょ？」と疑問を投げかけた。

藤本が「（自宅から）車に乗ってしゃべりながら」と答えると、大久保は「ほんで今、仕事して。で夕方までやって『お疲れさま』って同じ家に帰るんでしょ？すごくない！息詰まるでしょ？一生を２人で添い遂げようとしてる？」と驚きの声を上げた。庄司が「どっかで別れようと思って夫婦生活してないですよ」と反論すれば、藤本も「添い遂げようとしてますよ」と即答した。

それでも庄司が「子供が巣立った後、どうなるだろうなっていうのは…。ミキティが『あれっ、何でこの人といるんだろう？』って思われたらヤバいなとは思いますけど」と将来への一抹の不安を口にすると、大久保は「ミキティの方が思うかも知れないね。『何でこの人、私の前でご飯食べてるんだろう？』って。シンプルに疑問を持ちだしたらさあ」と悪ノリした。

すると藤本は「だから男の人も絶対、料理できた方がいいと思いますね。普通のサラリーマンの方でもいつかは退職して、ずっと家にいるのに。ずっといるのに『何で私が毎回ご飯担当なんだろう？』みたいな。『じゃあ私の引退はいつなんだ』みたいな」と妻が持つであろう不満を代弁すると、「結婚した時に私のおばあちゃんに『主婦に定年も退職ないから』って言われたときに、すごいゾッとしたの覚えてる。『あっ、確かに』って」と祖母からの言葉を思い返していた。