お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。交際相手との別れについて語った。

大久保は最近の恋愛を聞かれると「まあ最後というか、お付き合いしてたなって思い出すのは、40代後半ぐらいかもしれない」と告白。期間を問われると「どうだろう。気づくと連絡取れなくなったり。気づくと連絡きたりして。そんなのを入れつつだったら2年弱ぐらいかもしれない」と語った。

MCの「品川庄司」庄司智春が「1番最近別れてしまった彼氏は、何が原因だったんですか」と切り込むと、同じくMCのタレント・藤本美貴も「そんなこと聞く番組ある？でも聞きたい」と合いの手を入れた。

大久保は「デリカシーとかないんじゃない？」とあきれながらも「何が原因だったかはもはや分からないんだけれど、結局最終的にはフラれて。“付き合いきれないんだよね”みたいな感じだった」と回答。

庄司は「それは仕事もしていたし、忙しくなっているからっていうこともあるんですか」と続け、大久保は「それはスケジュール合わせてもらったりとか」と振り返った。

藤本は「どういうお仕事系の人と付き合うことが多いんですか。スケジュール合わせられないっていうことはさ、普通の会社員の方とか」と尋ね、大久保は「その方は意外とフリーなタイプの人だったよ」と打ち明けた。

藤本は「そしたら合わせられるじゃんね」と納得いかない表情で語り、大久保は「愛情だよ。好きなうちは合わせられても、愛情が少なくなったらなんで合わせなきゃいけないんだって」と強調。藤本は「ひどーい！」と応じ、大久保も「ひどいでしょう。思い出してきたわ、腹立つ〜」と力を込めた。