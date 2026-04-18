バックスクリーンを超える131メートルの特大アーチ

【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間18日・サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、7回に3試合ぶりとなる6号満塁本塁打を放った。バックスクリーンを越える衝撃的な特大アーチに、現地の米ファンからは「オオタニよりいい打者だ」などと驚愕の声が次々と上がっている。

打った瞬間にそれと分かる完璧な一撃だった。右腕アルバラードの98.2マイル（約158キロ）の直球を捉えた。元々は3Aの本拠地として使用されているサター・ヘルス・パークのバックスクリーンを軽々と超えていった。打球速度は114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離は431フィート（約131.3メートル）を計測する痛烈なアーチとなった。

開幕直後からの驚異的なペースが再び戻ってきた。村上はブルワーズとの開幕カードでデビューから3試合連続本塁打を記録し、日本人選手としては城島健司の2戦連発を抜く新記録を樹立していた。その後は4試合連続無安打など一時的な不振に陥っていたものの、14日（同15日）のレイズ戦で25打席ぶりとなる5号を放ち、完全復調の兆しを見せていた。

米球界を席巻する圧倒的なパワーに、現地のファンも興奮を隠しきれない様子だ。SNS上には「何てヤツだ」「ボールを破壊した」「431？ もっと飛んでるだろ」「モンスターだ」「パワーは間違いなく本物だ」「40発は打つだろう」「誰がMLBの速球を打てないって？」「こいつはオオタニよりいい打者だ！」と称賛のコメントが殺到している。（Full-Count編集部）