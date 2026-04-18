元AKB48藤江れいな 23歳から″競馬″ドハマり！その魅力に山崎怜奈「推し活みたいになってきているんですね」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。
4月14日（火）の放送では、AKB48・NMB48の元メンバー・藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんがパーソナリティを務める4月からスタートしたTOKYO FMの新番組『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30〜21:55）について語った模様をお届けします。
◆珍しい!? 月曜日に競馬番組がスタート
れなち：今週は、さまざまな番組のラジオパーソナリティをお迎えしているラジオフレンズWEEK♪ ここからは、13日から放送がスタートしましたTOKYO FM『藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』のお話を伺っていきたいと思います。どんな番組か教えていただいてもいいですか？
藤江：はい、毎週月曜日の午後9時半からの番組なんですけれども、競馬番組で月曜日って結構新鮮に思う方も多いと思うんですよ。
れなち：そうですね、金曜日あたりにレースの具体的な情報とか……。
藤江：土日におこなわれるレースを予想したりするのが多いと思うんですけど、この番組では、逆に「土日のレースを振り返る番組があっても、新しくて楽しいんじゃない？」っていうところからスタートして、（同番組のレギュラーの）栗林さみさんとリスナーのみんなで楽しい時間を過ごそうよ！ という番組になっています。あと個人的にビッグニュースなのが、準レギュラーに川田将雅ジョッキーが！
れなち：豪華ですよね！
藤江：ただのイチファンなので（笑）。どんなお話を聞こうかなって楽しみです。
◆競馬との出会いは？
れなち：もともと何がきっかけで競馬が好きになったのですか？
藤江：私はもう10年くらい競馬を趣味でやっているんですけども、最初は「競馬ビギナーが競馬を覚えていこう」っていうコンセプトのラジオ番組をもたせてもらって、そこからまんまとハマっちゃいました。
れなち：へぇ〜！ それは何歳くらいですか？
藤江：23歳くらいですね。
れなち：23歳で競馬をやっていた女の子って、友達とかにもあまりいなかったですか？
藤江：そうですね。その頃は「競馬＝大人」のイメージがやっぱりありました。でも、今は結構イメージが変わってきたんじゃないかなって思います。競馬場に行くと、女の子も本当にたくさんいらっしゃるし、「UMAJO SPOT」っていう女の子向けのスポットもあったりもするので。
れなち：おー！ 推し活みたいになってきているんですね。
藤江：そうなんです。「競馬場は誰と来ても楽しいよ！」っていうことを伝えたいですね。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、藤江れいなさん
◆珍しい!? 月曜日に競馬番組がスタート
れなち：今週は、さまざまな番組のラジオパーソナリティをお迎えしているラジオフレンズWEEK♪ ここからは、13日から放送がスタートしましたTOKYO FM『藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』のお話を伺っていきたいと思います。どんな番組か教えていただいてもいいですか？
藤江：はい、毎週月曜日の午後9時半からの番組なんですけれども、競馬番組で月曜日って結構新鮮に思う方も多いと思うんですよ。
れなち：そうですね、金曜日あたりにレースの具体的な情報とか……。
藤江：土日におこなわれるレースを予想したりするのが多いと思うんですけど、この番組では、逆に「土日のレースを振り返る番組があっても、新しくて楽しいんじゃない？」っていうところからスタートして、（同番組のレギュラーの）栗林さみさんとリスナーのみんなで楽しい時間を過ごそうよ！ という番組になっています。あと個人的にビッグニュースなのが、準レギュラーに川田将雅ジョッキーが！
れなち：豪華ですよね！
藤江：ただのイチファンなので（笑）。どんなお話を聞こうかなって楽しみです。
◆競馬との出会いは？
れなち：もともと何がきっかけで競馬が好きになったのですか？
藤江：私はもう10年くらい競馬を趣味でやっているんですけども、最初は「競馬ビギナーが競馬を覚えていこう」っていうコンセプトのラジオ番組をもたせてもらって、そこからまんまとハマっちゃいました。
れなち：へぇ〜！ それは何歳くらいですか？
藤江：23歳くらいですね。
れなち：23歳で競馬をやっていた女の子って、友達とかにもあまりいなかったですか？
藤江：そうですね。その頃は「競馬＝大人」のイメージがやっぱりありました。でも、今は結構イメージが変わってきたんじゃないかなって思います。競馬場に行くと、女の子も本当にたくさんいらっしゃるし、「UMAJO SPOT」っていう女の子向けのスポットもあったりもするので。
れなち：おー！ 推し活みたいになってきているんですね。
藤江：そうなんです。「競馬場は誰と来ても楽しいよ！」っていうことを伝えたいですね。
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＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619