ワークマンの《不審者パーカー》がバージョンアップ！「ようやく買えた」大バズりのウラ側
各地で気温が上昇し、4月上旬から夏日を記録するなど、早くも暑さや日差しが気になるようになってきた。そんな中、話題になっているのが、ワークマンから発売されている、通称“不審者パーカー”と呼ばれるアイテムだ。
【写真】一見普通のパーカーだけどチャックを閉めると一気に「不審者」になる！
ワークマンの不審者パーカー
《去年気になっていた不審者パーカーがもう売ってた！》
《不審者パーカー買ったから夏が楽しみ》
《日焼け止め苦手でワークマンのパーカー買ったけどほんとに不審者でおもろい》
正式名称は『レディースクールUVサンシェードパーカーEX＋』。UVカットや、接触冷感などの機能のほかに、ファスナーをいちばん上まで引き上げると、目元まで布で覆い隠せるようになる。
そのあやしげな風貌から、SNSでは“不審者パーカー”と呼ばれるように。昨年商品が発売されると、日差しが強い時期でも”絶対に日焼けをしたくない”という女性からの支持を集め、即完売するなど一気に人気商品となった。
今年発売された“不審者パーカー”は、昨年からの改良ポイントも。チャックをいちばん上まで引き上げた際に、口元にあたる部分に切り込みを入れて、空気の通り道を確保できるようになった。
呼吸がしやすくなるほか、着たまま飲み物が飲めるようになるなど、利便性が向上している。
《ワークマンで不審者パーカー買いに行ったらラス1だった》
《不審者パーカー買えたけどほとんど在庫なかった》
《ワークマン見てきたけど不審者パーカー売ってなかった…》
昨年の約4倍の10万点を販売予定
今年は2月ごろから店頭に並んでいたようで、《ようやく不審者パーカー買えた！》《これで不審者になれる(笑)》といったよろこびの声がSNS上で上がっていたが、徐々に在庫は少なくなってきている様子。
4月には新色も発売されているようで、まだ購入するチャンスはありそうだ。
「今年は昨年の約4倍の10万点を販売予定としているようで、ワークマンも相当力を入れているようです。品薄になっている店舗もあるようですが、ワークマンのサイトに掲載されている商品カタログを見ると、6月に新色発売予定と書いてありました。いま購入できなくても、本格的な夏に入る前には購入できるかもしれませんね」（フリーライター）
ワークマンの各店舗のSNSアカウントを見ると、《不審者になれるレディースパーカーが入荷》などと投稿している店舗も多く、人気商品っぷりがうかがえる。
ワークマン公式でもすっかり定着している“不審者パーカー”。日差しが強くなるこれからの季節、着用する人が増えるのかもしれない。