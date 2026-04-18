各地で気温が上昇し、4月上旬から夏日を記録するなど、早くも暑さや日差しが気になるようになってきた。そんな中、話題になっているのが、ワークマンから発売されている、通称“不審者パーカー”と呼ばれるアイテムだ。

【写真】一見普通のパーカーだけどチャックを閉めると一気に「不審者」になる！

ワークマンの不審者パーカー

《去年気になっていた不審者パーカーがもう売ってた！》

《不審者パーカー買ったから夏が楽しみ》

《日焼け止め苦手でワークマンのパーカー買ったけどほんとに不審者でおもろい》

正式名称は『レディースクールUVサンシェードパーカーEX＋』。UVカットや、接触冷感などの機能のほかに、ファスナーをいちばん上まで引き上げると、目元まで布で覆い隠せるようになる。

そのあやしげな風貌から、SNSでは“不審者パーカー”と呼ばれるように。昨年商品が発売されると、日差しが強い時期でも”絶対に日焼けをしたくない”という女性からの支持を集め、即完売するなど一気に人気商品となった。

今年発売された“不審者パーカー”は、昨年からの改良ポイントも。チャックをいちばん上まで引き上げた際に、口元にあたる部分に切り込みを入れて、空気の通り道を確保できるようになった。

呼吸がしやすくなるほか、着たまま飲み物が飲めるようになるなど、利便性が向上している。

《ワークマンで不審者パーカー買いに行ったらラス1だった》

《不審者パーカー買えたけどほとんど在庫なかった》

《ワークマン見てきたけど不審者パーカー売ってなかった…》

昨年の約4倍の10万点を販売予定

今年は2月ごろから店頭に並んでいたようで、《ようやく不審者パーカー買えた！》《これで不審者になれる(笑)》といったよろこびの声がSNS上で上がっていたが、徐々に在庫は少なくなってきている様子。

4月には新色も発売されているようで、まだ購入するチャンスはありそうだ。

「今年は昨年の約4倍の10万点を販売予定としているようで、ワークマンも相当力を入れているようです。品薄になっている店舗もあるようですが、ワークマンのサイトに掲載されている商品カタログを見ると、6月に新色発売予定と書いてありました。いま購入できなくても、本格的な夏に入る前には購入できるかもしれませんね」（フリーライター）

ワークマンの各店舗のSNSアカウントを見ると、《不審者になれるレディースパーカーが入荷》などと投稿している店舗も多く、人気商品っぷりがうかがえる。

ワークマン公式でもすっかり定着している“不審者パーカー”。日差しが強くなるこれからの季節、着用する人が増えるのかもしれない。