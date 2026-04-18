渋谷イベントまで続く周年祭！ コトダマン KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark

記事ポイント コトダマン8周年イベントが4月18日から始まり、ログイン特典や無料召喚など豪華企画が続々登場イベントパネルをすべて達成すると、ゲーム内で使える「虹のコトダマ」5,000個を受け取れる5月3日には渋谷で入場無料のオフラインイベントも開かれ、コラボドリンクや来場者特典も楽しめる コトダマン8周年イベントが4月18日から始まり、ログイン特典や無料召喚など豪華企画が続々登場イベントパネルをすべて達成すると、ゲーム内で使える「虹のコトダマ」5,000個を受け取れる5月3日には渋谷で入場無料のオフラインイベントも開かれ、コラボドリンクや来場者特典も楽しめる

コトダマンの8周年を祝う大型イベント「KOTODAMAN Anniv. 2026」が、4月18日からスタートします。

ゲーム内でたっぷり遊びたい人はもちろん、渋谷で開催されるオフラインイベントまで用意されていて、周年ならではの高揚感を丸ごと味わえる内容です。

コトダマン「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark-」





開催期間, 2026年4月18日12:00頃から2026年5月1日15:59まで配布特典, ログインで「ンケーワイ(8th Anniv.)」1体プレゼント注目報酬, イベントパネルコンプリートで「虹のコトダマ」5,000個無料召喚, 1回限定のスペシャルマルチ召喚を実施

今回の「-Spark-」では、ログインするだけで周年記念のスペシャルコトダマン「ンケーワイ(8th Anniv.)」が手に入り、遊びながら育成要素も順番に解放されていきます。

ただ受け取って終わりではなく、イベントを進めるほど特別な1体をじっくり育てていけるので、記念キャラクターへの愛着も自然と深まります。

さらに、すべてのおだいを達成すると「虹のコトダマ」5,000個がもらえるイベントパネルも登場し、毎日のプレイにしっかり目標が生まれます。

まとまった数の「虹のコトダマ」を一気に確保できるため、新キャラクター狙いで召喚を楽しみたい人にとっても見逃せない節目です。

新グランドコトダマン





登場キャラクター, ンヘループ(天佑)召喚名, グランドフェス召喚開催期間, 2026年4月18日12:00頃から2026年6月2日15:59まで特典, 10連ごとに★5コトダマン1体をおまけで獲得

新たに登場する「ンヘループ(天佑)」は、8周年の華やかさを象徴するような存在感を放つグランドコトダマンです。

強力なとくせいやすごわざに加え、特殊な効果を発揮するEXスキルまで備えていて、戦力を一段引き上げたいプレイヤーの期待に応える1体です。

10連ごとに開催中の召喚から出現する★5コトダマン1体を追加でもらえる「グラフェスボーナス」もあり、引くたびに手応えを感じやすいのもうれしいところです。

無料マルチ召喚





開催期間, 2026年4月18日12:00頃から2026年5月8日15:59まで内容, 1回限定の無料召喚参加人数, 最大4人特徴, 同じルームの仲間が選んだコトダマンも獲得可能

スペシャルマルチ召喚は、ひとりで引くだけでは終わらない、コトダマンらしい共闘の楽しさを感じられる企画です。

火、水、木のいずれか1属性を選び、抽選された8体の中から好きな1体を選べるので、どのキャラクターにするか考える時間まで楽しくなります。

マルチで引けば、一緒のルームにいるユーザーが選んだコトダマンも受け取れるため、友だちと参加するとお得感もぐっと高まります。

しかもレジェンドコトダマンまたはスペシャルコトダマンが確定で登場するので、1回限りでも満足感のある特別な召喚です。

渋谷オフラインイベント





イベント名, KOTODAMAN Anniv. 2026 満福パレード開催日, 2026年5月3日12:00から19:00まで受付時間, 11:30開始, 18:30受付終了予定会場, Shibuya Sakura Stage SHIBUYAタワー3F BLOOM GATE ZONE A/B/C住所, 東京都渋谷区桜丘町1-1入場料, 無料

5月3日には、渋谷サクラステージでオフラインイベント「満福パレード」も開催されます。

会場はステージエリア、体験エリア、カフェエリアの3つで構成され、気軽に立ち寄りたい人から、作品の世界にもっと浸りたいファンまで楽しめる空間になっています。

来場者にはオリジナルノベルティに加え、「HUB」とのコラボドリンク1杯と引き換えられるドリンクチケットも配布されるので、会場でのひとときがより特別な思い出になりそうです。

ゲームの中で親しんできたコトダマンの魅力を、リアルな場で体感できる1日は、連休のおでかけ先としても印象に残ります。

ゲーム内の報酬を狙う楽しみと、リアルイベントに足を運ぶワクワク感の両方を味わえるのが、今回の8周年企画の大きな魅力です。

ログイン特典から無料召喚、渋谷での特別イベントまで、コトダマンの今をまとめて楽しみたい人にはぴったりのタイミングです。

長く遊んでいるファンはもちろん、これから触れてみたい人にとっても、作品の魅力にぐっと近づける記念シーズンになりそうです。

コトダマン「KOTODAMAN Anniv. 2026 -Spark-」の紹介でした。

よくある質問

Q. コトダマン8周年イベントでは何がいちばん注目ですか？

A. ログイン特典で記念キャラクターがもらえることに加え、イベントパネルをすべて達成すると「虹のコトダマ」5,000個が手に入る点が大きな見どころです。

周年らしい豪華さを実感しやすい内容です。

Q. オフラインイベントは誰でも参加できますか？

A. 5月3日に渋谷サクラステージで開催される「満福パレード」は入場無料で参加できます。

ステージや体験エリア、カフェエリアも用意されていて、コトダマンの世界をリアルに楽しめるイベントです。

Q. スペシャルマルチ召喚はどんな楽しみ方ができますか？

A. 最大4人で一緒に引くことで、自分が選んだ1体だけでなく同じルームの仲間が選んだコトダマンも獲得できます。

友だちと参加すると、1回限定でもお得感と盛り上がりをしっかり味わえます。

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