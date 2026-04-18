4月17日未明に放送された「FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？」（テレビ朝日系）に出演した女優の志田未来（32）が「オタクだった」と視聴者の間で話題だ。

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以前から女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のファンを公言している志田だが、この日の放送でゲストとしてスタジオに登場するなり、感激の涙をあふれさせ、涙を拭きに裏に“退避”。また、私物のファングッズを喜々として紹介する姿には、メンバーたちから歓声が上がったが、視聴者の注目が集まったのは、嫌いな料理を食べているのは誰かを当てるクイズコーナーだった。

「クイズは2問出され、志田さんは2問とも正解しましたが、視聴者をうならせたのは志田さんが1問目を解いている最中のこと。1問目にはメンバーの月足天音さん（26）、松本かれんさん（24）、早瀬ノエルさん（22）の3人が登場。ファンの間でのみ知られる、月足さんがピーマンが嫌いという事実を挙げつつ、涼しい表情を装って青椒肉絲（チンジャオロース）を食べる月足さんに『ピーマン、いつ食べられるようになったんですか？』といった“容赦ない”質問を浴びせる姿に対して《名探偵になる志田未来ちゃんにシビれた》といった感嘆の声がXに上がりました」

熱心なファンならではの視点については、早瀬から《聞き方が警察》と“絶賛”されるも、各メンバーも志田の“マニアぶり”に驚嘆。なかなかの観察眼と言って良さそうだが、スポーツ紙芸能デスクはその鋭さについてこう考察する。

「志田さんは2006年放送の『14歳の母』でドラマ初主演を飾るなど、そのキャリアは20年以上ある一方で、年齢はまだ32歳。成人を迎えた頃は、もうすでにAKB48をはじめとするアイドルブームが始まっていました。また、グループには鎮西寿々歌さん（27）や仲川瑠夏（28）さんという、志田さんとそれほど年齢が変わらないメンバーもいます。FRUITS ZIPPERにドはまりしているのは、本人の心のどこかに『芸能界デビューする時期が違っていたら、自分もこんな感じのアイドルになっていたのでは？』といった思いがあるかもしれませんね」

「もしも」が混ざった親近感ともなれば、熱狂的なファンになるのは必然か。

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「未来のムスコ」で好演した志田未来さんは日刊ゲンダイのインタビューに登場していた。関連記事【もっと読む】「未来のムスコ」主演 志田未来が語る「女優としての転機」と「子役時代の思い出」…では、本人が同ドラマへの熱い思いを語っている。