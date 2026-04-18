「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「ダメすぎる上司」ができていないこと

「なぜかこの上司のもとではチームが崩れる」

そんな現場には、共通する決定的な欠陥があります。

それは、「ルールを一貫して運用できないこと」です。

一見すると人当たりがよく、柔軟に対応しているように見える上司ほど、この罠に陥りがちです。

しかし、この「例外だらけのマネジメント」こそが、組織を最も早く壊します。

感情でルールをねじ曲げてしまう

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

組織を運営する上で、必ずルールが必要になります。

それを現場レベルで決めるのが、リーダーの役割です。

ただ、ルールを守るとき、もしくは守らせるとき、そこに個人的な感情を加えてしまうと問題が起こります。

「あの人は目標を達成しているから遅刻してもいい」

「出世したから、あいさつしなくてもいい」

「あいつは気に食わないから厳しく注意してもいい」

「中途で入ってきた人だから、前の職場のやり方でもいい」

このように例外をつくってしまうと、チームや組織は、非常に脆くなります。

――『リーダーの仮面』より

ルールは、本来「全員に平等に適用されるもの」です。

しかし、そこに上司の好き嫌いや感情が入り込むと、一気に信頼は崩れます。

「あの人は許されているのに、なぜ自分はダメなのか」

この不満が広がった瞬間、組織はコントロール不能になります。

「たった1つの例外」が組織を壊す

「急いでいるから赤信号でも走っていいと思ったんです」

そんな車を1台でも許してしまうと、道路は一気に混乱します。

会社も同じです。

「あの人は許されているのに、なぜ自分はダメなのか」と言い出す人が現れると、組織はぐちゃぐちゃになります。

――『リーダーの仮面』より

ルールとは、「例外を許さない」からこそ機能します。

たった1人の例外を認めた瞬間、それはルールではなくなるのです。

ダメな上司ほど、この一点を理解していません。

「今回は特別だから」「この人は優秀だから」といった判断を繰り返し、気づけばチーム全体の規律が崩壊していきます。

上司とは「ルールを運用する役割」にすぎない

そもそも、「上司」「部下」などの役割そのものが、ルールの産物です。

ルール上の関係なのですから、それを運営するのにルールが必要なのは当然のことです。

別に、上司のほうが人間的に偉いわけではありません。

会社というもの自体、1人の力では達成できないような社会への大きな目的を達成するための「機能」にすぎません。

ルール上の関係なのだから、ルールで運営するというのが正しいだけです。

そこに感情が入り込んでしまうと、「ルール上の関係」という意識が薄れてしまいます。

リーダーは、個人的な感情で動くのではなく、組織の人間として仮面をかぶり、ルールを守らせないといけないのです。

――『リーダーの仮面』より

ここで重要なのは、「上司＝偉い人ではない」という認識です。

上司とは、単に「ルールを運用する役割」を担っているに過ぎません。

だからこそ、個人の感情で判断することは許されません。

あくまでルールに基づいて、淡々と運用する。それが、組織を安定させる唯一の方法です。

仮面をかぶれ

ダメな上司の本質は、「ルールを一貫して運用できないこと」です。

感情で例外をつくり、結果的に組織の信頼を壊していく。

一方で、優れたリーダーは違います。

ルールを決め、例外をつくらず、全員に同じ基準で適用する。

その冷徹さこそが、チームを守り、成果を生むのです。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。