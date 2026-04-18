江原啓之「供養」でもっとも大切なのは“形”ではなく“執着のなさ”!?「執着がないことが、美しい天への昇り方なんです」

江原啓之「供養」でもっとも大切なのは“形”ではなく“執着のなさ”!?「執着がないことが、美しい天への昇り方なんです」