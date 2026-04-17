2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝き、この日今シーズンをもって引退することを発表した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が17日放送のTBS「それSnow Manにやらせて下さい 3時間SP」（後7・00）に出演、バラエティー番組初出演をし、会いたい芸能人を明かした。

「Snow Man」の深澤辰哉から「会いたい芸能人の方とかいたりするんですか？」と聞かれた木原が「江頭2:50さん」と答えると、「えがちゃん!?」と驚きの声が。「とんねるず」木梨憲武も「連絡しましょう！」と語った。

三浦が「今シーズン、試合前とかは、2人で一緒に動画を見ていて」と言えば、木原も「試合前に見るのがルーティンで。激辛に挑戦している企画があって、普段食事制限しているので、普段食べたいものが食べられないので、江頭さんが食べているのを見ながら、2人であーだこーだ言いながら」と明かした。

それを聞いた佐久間大介が「りくりゅうのルーティーンの中に、江頭さんがいるの？」と驚くと、木原は「ミラノ時にも入っていました」と答えた。