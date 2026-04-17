『e終末のワルキューレ』、SOPHIA 松岡充による搭載楽曲「Power of Power」のMV公開
現在稼働中の『e終末のワルキューレ』に搭載されている、SOPHIA 松岡充の「Power of Power」のMVが公開された。
パチンコのために書き下ろしたテーマ曲となり、MVにもパチンコオリジナル映像を多数搭載。終末のワルキューレの世界観に松岡充の圧倒的な存在感がリンクし、唯一無二のかっこよさを放つ完成度の高いMVとなっている。
さらに、本機には松岡充作詞・作曲による新曲「the GOD of DISTOPIA」も搭載。こちらもあわせて注目したい。
○松岡充『Power of Power』MV公開「e 終末のワルキューレ」搭載楽曲
「Power of Power」
作詞：モリモトコージ
作曲：KOJI oba
編集：KOJI oba
「the GOD of DISTOPIA」
作詞：松岡充
作曲：松岡充
編集：松岡充
松岡充
パチンコのために書き下ろしたテーマ曲となり、MVにもパチンコオリジナル映像を多数搭載。終末のワルキューレの世界観に松岡充の圧倒的な存在感がリンクし、唯一無二のかっこよさを放つ完成度の高いMVとなっている。
さらに、本機には松岡充作詞・作曲による新曲「the GOD of DISTOPIA」も搭載。こちらもあわせて注目したい。
○松岡充『Power of Power』MV公開「e 終末のワルキューレ」搭載楽曲
「Power of Power」
作詞：モリモトコージ
作曲：KOJI oba
編集：KOJI oba
「the GOD of DISTOPIA」
作詞：松岡充
作曲：松岡充
編集：松岡充
松岡充