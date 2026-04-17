◇プロ野球セ・リーグ 広島ーDeNA(17日、マツダスタジアム)

5回まで1得点に抑えられていたDeNA。6回には無安打ながら2アウト満塁の好機をつかみ、連続タイムリーで勝ち越しに成功しました。

初回には四球とヒットで好機をつくり、宮粼敏郎選手のタイムリーで先制していたDeNA。しかし2回には同点タイムリーを浴び、以降は対する広島の先発・岡本駿投手の前に得点が奪えていませんでした。

そんな中、6回のマウンドには広島の2番手・島内颯太郎投手を迎えます。先頭の蝦名達夫選手は死球を浴び出塁。蝦名選手は後続のゴロとフライの間に3塁まで進塁します。ここで打席に向かった宮下朝陽選手は申告敬遠とされ、打席に向かったのは先発・平良拳太郎投手。四球をもぎ取り、2アウト満塁の好機をつかみます。

ここで打席に向かった牧秀悟選手は5球目のチェンジアップをとらえ、センターへ抜ける2点タイムリー。マウンドは3番手・塹江敦哉投手にスイッチするも、ここまで2安打と四球で全打席で出塁していた佐野恵太選手がタイムリーで続きました。

ここで走者がホームでタッチアウトとなり3アウトとなるも、DeNAはこの回に3点リードをつくりました。