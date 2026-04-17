ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１７日、東京・赤坂Ｂｉｚタワーで行われた「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓ“ナイトグラフィーイルミネーションｂｙ Ｇａｌａｘｙ Ｗｉｔｈ ＭＥ：Ｉ”」に出席した。

雲一つ無いきれいな夜空の下、７人が白のドレス姿で登場すると、会場は華やかな雰囲気に様変わりした。ＲＩＮＯＮは「Ｇａｌａｘｙファッションです」と笑顔。初の点灯式だったが、ＳＵＺＵは「うれしい気持ちでいっぱいです」と頭を下げた。

この日はデビュー２周年の記念日。用意されたボタンを声をそろえて押すと、節目を祝う特別仕様のピンク色のイルミネーションが通路一帯を包んだ。今の季節とグループにぴったりな色の装飾を見ながら、ＫＥＩＫＯは「きれいすぎます〜。こんな素敵な景色を見せていただいてありがとうございます」と感激しきりだった。

集まったＹＯＵ：ＭＥ（ファンの総称）へ、サプライズでタイアップ楽曲「Ｂｅｓｔ Ｍａｔｃｈ」のダンスパフォーマンスも披露。夜空に美しく光る明かりを背景に息ぴったりのダンスで赤坂の街を彩った。

飛躍の３年目に向けて、リーダーのＭＯＭＯＮＡは「ここまで歩んでこられたのは多くのＹＯＵ：ＭＥのおかげです。これからもありのままの姿をお見せしながら、初心を忘れずにたくさんの素敵な思い出を作りながら歩んでいきたいと思います」と誓った。