伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、同プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」を4月27日に発売する。

同プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動。同社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に同プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発している。

「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」は、北海道3大メロンの一つである「らいでんメロン」の果汁を使用した炭酸飲料（果汁1％）。「らいでんメロン」ならではの芳醇な香りや、とろけるような果肉感、糖度が高くジューシーな味わいを活かすため、微炭酸設計で仕上げた。パッケージには、「らいでんメロン」を一目で想起できるデザインを採用している。

今後も、同社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献していく考え。

［小売価格］172円（税込）

［発売日］4月27日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

JA全農＝https://www.zennoh.or.jp