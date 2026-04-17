17日(金)の日中は各地で気温が上がり、上着いらずの暖かさになりました。最高気温は、阿賀町津川・湯沢町・新潟市秋葉区などで25℃を超えて『夏日』になりました。



さて、この夏日というのは最高気温が25℃以上になった日と気象庁が定めています。ほかにも、30℃以上は『真夏日』、さらに2007年からは35℃以上は『猛暑日』と新たに増やしました。



そして今日、これ以上の暑さへの警戒を呼びかけるため新しい言葉が誕生しました。それが『酷暑日』です。最高気温40℃超え、まさに過酷な暑さということです。40℃以上の日の名前を決めるにあたり、気象庁は3月までアンケートをとっていて、酷暑日のほかに、「超猛暑日」や「烈暑日」「危険猛暑日」などが候補にあったそうです。



今年の夏から、40℃以上の日は『酷暑日』という名称で呼ばれますので覚えておいてください。



さて、週末の県内は穏やかな天気が続きそうです。



◆予想天気図

本州付近は18日(土)・19日(日)にかけて広く高気圧に覆われる見込みです。このため、週末は県内各地で日差しが降り注ぐでしょう。そして、日中は暖かくなりそうです。



◆予想最高気温

土日ともに平地では20℃前後、山沿いでは22℃前後の予想で、日中は各地とも過ごしやすい暖かさになるでしょう。天気のくずれもなく、まさにお出かけ日和になりそうです。



そして、県内はまだまだサクラの見ごろが続いているところがあります。



◆サクラ開花情報

新発田市の桜公園、魚沼市の小出公園、魚野川桜づつみでは満開になっていて、この週末もお花見が楽しめそうです。



サクラを目当てにお出かけ先を決めるのも良いかもしれませんね。