さらば青春の光・森田哲矢＆ハラミちゃんがＭＣを務める音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』（ABCテレビ）が4月19日（日）より月１回レギュラー番組として放送スタートする！

音楽アーティストをゲストに招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティで、気になったことをついつい質問してしまう森田と、話題に飛び出た音楽をついつい弾いてしまうハラミちゃんのＭＣコンビも大きな魅力！

月１回レギュラー放送の初回ゲストにはLittle Glee Monster（リトグリ）のかれんとミカが登場！ 2014年にメジャーデビューし、2017年から4年連続で紅白歌合戦に出場した6人組女性ボーカルグループ。今回は初期メンバーのかれんと、2022年に新メンバーとして加入したミカの２人がゲスト出演。森田＆ハラミちゃんによる“ついついトーク”で、かれんとミカの超意外な素顔が明らかに…！？

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今だから明かせる！ オーディションでみせたミカの天真爛漫すぎるエピソード

2022年のオーディションで新メンバーとして加入したミカは、かれんとともにオーディション時のエピソードを告白！ 対面審査から審査員として参加していたというかれんは「本来の実力が出せるように、空気を和らげて、なごやかなオーディションを心がけていました。最終オーディションに残った6人とは一緒に食事に行ったりもして…」と明かすと、森田は「3人が落ちる中で、みんなで食事したの！？ バチバチやったんちゃうの！？」とその時の様子をさらに質問。ミカは「最終選考に残った6人はホントにリトグリが大好きな6人でしたし、バチバチどころか、みんなと仲良くなりすぎて…（かれんに）怒られちゃいました」と苦笑い。かれんは「和やかな空気も大事ですけど、アピールって大事ですから。“仲良しこよしじゃないよ！”って」と今だから話せるエピソードを明かす。



ハラミちゃんは見た！ リトグリメンバーの仲の良さと美しいハーモニーの秘訣

天真爛漫すぎるミカに対して、かれんは「こっちがメロメロになるくらい人懐っこくて、いつでもポジティブ。かつ男前な言動と面白さを兼ね合わせているので、ヘンなことする美人です」と称すと、ミカはかれんについて「しっかりしててTHEお姉さんって感じ。思ったことも素直に言ってくれる」とメンバーからの信頼の厚さを熱弁。

そんなメンバーの仲の良さを物語るエピソードを明かすのはハラミちゃん。「『ハラミちゃん音祭り2024』でご一緒したんですが、こうしてお話するのはほとんど初めてなんです。というのも、リトグリは私が輪に入れないくらい仲良しで、リハーサルが終わった後も、ずっと残ってメンバーでおしゃべりしていたほど（笑）。そんな仲の良さが、リトグリの美しいハーモニーに繋がっているんだなって実感しましたね」と話していた。



体を張るバラエティに興味津々のミカが、人生初の○○に挑戦！

「夢は熱湯風呂！」とバラエティ番組へどんどんチャレンジしたいというミカ。かれんも「メンバーとどんどん殻を破っていこう！って話しているんです。」と話すと、森田は「殻の破り方が違う！」と忠告する一幕も。

そして、「人を笑顔に、元気にするのが大好き」というミカに用意されたのは、箱の中に手を入れて何が入っているかを手の感触だけで当てるというバラエティ番組の王道企画『箱の中身はなんだろうな？』。中身の見えない箱を前に「わー！ 人生初です！ 一度やってみたかったんです！！」と大喜びするミカは、「もう手を入れてもいいですか？ いっちゃいますよ！」と勢いよく箱の中に手を入れると、笑顔で箱の中のモノをわしづかみ！ バラエティの厳しさを伝えるハズだった森田は「まったく怖がってないし、笑顔絶やさないし…」とあまりの天真爛漫さにお手上げ状態！？

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さらに、番組では、ハラミちゃんによりリトグリのハーモニーの魅力を徹底解説するほか、THE BLUE HEARTSの「リンダ リンダ」を、ハラミちゃんのピアノ演奏、かれんとミカによるコーラスで森田が熱唱するという豪華セッションライブも披露！

月1回レギュラー放送初回から、大盛り上がりとなった『音バナ♪ついつい』は、TVer、ABEMAにて見逃し配信も決定。

さらに、毎週火曜の深夜0時17分からの『音バナ♪ついついミニ』では、ゲストの“ついつい”エピソードを深堀るちょこっとトークを放送中。ミニ版ならではの小ネタが聞けるかも！？





■番組情報

『音バナ♪ついつい』

2026年4月19日（日）深夜0時10分～０時40分

毎月1回深夜放送

『音バナ♪ついついミニ』

ミニ枠放送は 4月7日・14日・21日・28日 毎週火曜深夜0時17分～（14日は深夜0時23分～）

どちらもTVer、ABEMAにて見逃し配信！

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srsh5kb8ty

MC：森田哲矢（さらば青春の光）、ハラミちゃん

ゲスト：かれん ミカ（Little Glee Monster）

公式HP： https://www.asahi.co.jp/sp/otobana

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