快進撃の舞台裏は？ ヴォルティス18日に金沢戦【徳島】
サッカー特別リーグを首位で折り返した徳島ヴォルティスは、4月18日にホームでツエーゲン金沢と対戦します。
快進撃の舞台裏は？
決戦を前に練習に励む選手たちの様子を取材しました。
リーグ前半の9試合を7勝2敗で折り返した、Jリーグ特別リーグ・ウエストAグループのヴォルティス。
（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス監督）
「結果的には満足してます。あとはやっぱりまだ完璧じゃないから」
「ステップ バイ ステップ、レベルアップも目指さなくてはいけないと思います」
好調の要因は、ゲルト・エンゲルス監督が掲げる「攻撃的なスタイル」の浸透。
チーム得点数27は、全40チームの中でトップの数字です。
その中心にいるのがエースの、ルーカス・バルセロス選手。
開幕から7試合連続でネットを揺らすなど、10試合で9得点を上げ、リーグ得点ランキング1位です。
（徳島ヴォルティス・ルーカス バルセロス 選手）
「一番はゴールを決めたいという気持ち」
「その中で、練習でも意識して取り組んで、引き続き積み重ねていけば、それが結果になっているんじゃないか」
さらに、バルセロス選手の頼れる相棒、リーグ3位の5ゴールを挙げているトニー・アンデルソン選手など、厚みのある攻撃陣がチームをけん引しています。
守備面でも、10試合5失点はリーグ最少。
まさに盤石の態勢に見えますが、キャプテンの山田奈央選手は物足りなさを感じています。
（徳島ヴォルティス・山田奈央 主将）
「クリーンシートだったり失点の数は少ないですけど、決定的なピンチだったりシュートを打たれているシーンがすごく多いので」
「組織として守るというところは、まだまだかなと思います」
「1シーズン同じメンバーで戦うっていうのは難しいと思うので、誰が出ても同じ攻撃を組み立てるだったり、同じ形でブロックが組めるという守備が出来るかが大事」
カテゴリーが下のチームとも戦うこの特別リーグでは、勝つだけではなく、その内容が問われます。
残り試合でさらに完成度を高め、8月のJ2リーグ開幕へ弾みをつけられるか。
まずは、4月18日にホームで迎える金沢戦に注目です。
（徳島ヴォルティス・山田奈央 主将）
「甘く見てたらやられると思いますし、とはいえ勝つことが絶対条件で」
「それプラス内容は、自分たちが求めているものっていうのができたらいいかな」
（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス 監督）
「あいかわらず難しい試合になると思います。でも、逆に言えばホームですし、当然思いっきり積極的に勝利目指すしかない」
改めて順位表を確認してみましょう。
ヴォルティスはここまで、8勝2敗の勝ち点24で首位をがっちりと守っています。
ここ3試合はいずれも無失点で3連勝を飾るなど、攻守ともに最高の状態で18日の試合に臨みます。
特別リーグ第11節、徳島ヴォルティス対ツエーゲン金沢は、18日の土曜日、午後2時キックオフです。