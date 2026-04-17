◇女子ゴルフツアーKTT杯バンテリン・レディース第1日（2026年4月17日 熊本県 熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72））

ツアー2年目の六車日那乃（23＝ニトリ）が8番でプロ初のエースを決めた。実測182ヤードを5Uでカップインさせ「ボールが見えなくて、入ったところは分からなかったです。“入った”と言われても、最初は本当かなと思いました」と笑顔で振り返った。

視力は1・0あるが「なんでかボールが見えないので」とショットの時に行方を見失うことが多く、眼科で検査を受けた。「目、良いですよ」と担当医に言われ問題はなかったが、それでもボールが見づらかったためコンタクトで矯正。1・5の視力になったものの、この日はホテルに忘れてきてしまい、裸眼でプレーしていた。

エースを奪った直後の9番でティーショットをミスして痛恨のダブルボギーを叩き上位争いから1アンダーの21位に失速。それでもホールインワンの賞金20万円を獲得し「先にダブルボギーがきたと思って、ちゃんと喜びたいです」と笑顔で話していた。