高校生が開発した新しいSNSが大きな注目を集めています。



【写真】高校生が開発したSNS、日々ユーザー数が増えています

「新SNS『Karotter』をリリースします Twitterのような機能、デザインをベースにInstagramやDiscordにある機能も取り入れたSNSです ぜひ使ってみてください！」とX上で話題のSNS「Karotter」を紹介したのはかろんさん。



関東総合通信局に電気通信事業の届出を提出し、機能面でも法律面でも本格稼働を始めているKarotter。3月22日にリリースしたばかりだが、Xなど既存SNSでも話題となりすでに多数のユーザーが登録しています。



かろんさんにお話を聞きました。



ーー開発の経緯は？



かろん：Karotterは、高校2年生のときに趣味で作り始めたのがきっかけです（※現在は高校卒業）。

その後、学校での探究活動にも取り入れて開発を進めました。もともとは個人的な制作として始めたものですが、継続して改良を重ねる中で手応えを感じ、一般公開に至りました。



ーー開発にあたり機能面でこだわったこと、ご苦労されたことは？



かろん：機能面では、投稿や返信などの基本的なコミュニケーションのしやすさを大切にしつつ、複数のSNSの良い部分を取り入れながら、使いやすいサービスにすることを意識しました。



一方で、想定を超えるアクセスへの対応、不具合修正、安定性の向上の確保には特に苦労しており、現在も改善を続けています。



ーーこれまでの反響はいかがですか？



かろん：多くの方から反応をいただいており、想像以上の反響をいただいていると感じています。ユーザー数は、2026年4月6日時点で約1万5000人です。実際に利用してくださる方々の声を受けながら、改善を重ねている段階です。



ーー今後の目標を。



かろん：まずは、より安定して安心して使っていただけるサービスにしていくことが大きな目標です。



その上で、機能改善や利便性向上を進めながら、長く使っていただける国産SNSとして成長させていきたいと考えています。



◇ ◇



Karotterはまだ不安定な部分はあるものの、機能を拡充しながら日々ユーザー者を増やしています。筆者も登録してサイト中を見渡してみましたが、さっそくユーザー達による交流が生まれており、今後の発展が想像できました。ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）