メ～テレ（名古屋テレビ）

京都府南丹市で、男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。インターネット上では事実かどうかわからない、多くの”憶測”も飛び交っています。こうした情報に、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

「もうショックですよね。被害者が孫くらいにあたる男の子だったので。想像を超えるひどさに思わず、うるってしていました」（60代）

ネットで飛び交う”真偽不明”の情報。多くの人が目にしているようです。

「本当かうそかよくわからないので、僕が目にしている情報だけがすべてではないのかとは思う」（30代）

「誰もが簡単に犯人探しができてしまって探偵になってしまって、いろんな情報を勝手に出していろんな人が食いついて、あることないこと書いてしまうっていうのは、警察が情報を伏せている状態では私たちは憶測をすべきではないと思います」（40代）

気軽に反応することが間違った情報の拡散に加担することにも…

事実とは違う情報は、どのように広がってしまうのでしょうか。

情報技術と人間社会の関わりを研究する名古屋大学大学院の久木田准教授に話を聞きました。

「最初は、あやふやな情報、こういうことなんじゃないかなみたいな情報だったのが、伝聞していくうちに、こういうことだというふうに、だんだん確実な情報みたいになっていったりします。それから変に歪められたり極端化したりしてこう広まっていく」（名古屋大学大学院 情報学研究科 久木田水生 准教授）

人には、「こうであってほしい」という思いがあると、それに近い情報を目にしたとき、たとえ間違った情報だとしても、信じてしまいやすいといいます。

「インターネットではいろんな人がいろんなことを言っていて、その中には自分の信じたいことに合致するような情報も大抵あります。それに飛びついてしまう、そうして一度これが正しいんだと思ってしまうと、それ以外の、それに反するような情報は、もうシャットアウトしてしまって受け入れなくなってしまって、間違ったことを信じるようになってしまう」（久木田准教授）

ともすれば、人権侵害や誹謗中傷につながるこうした情報。たとえ気軽に反応したとしても、間違った情報の拡散に加担することになりかねません。

「リポスト(反応)するというのは、責任逃れができない行為だというのは、知っておいた方がいい」（久木田准教授）