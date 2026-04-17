「素直でかわいい」は外面だけ…ドス黒かった新入社員の本性。辞める直前に「上司の不倫写真をAIで捏造する」暴挙に
あたたかな春を迎え、全国の企業で新入社員たちが元気に働きはじめる季節となった。研修期間を終え、さまざまな部署に配置されて新たな一歩を踏み出している頃だろう。
しかし、希望に満ちあふれて入社したはずの会社を、わずか数カ月で去る者もいる。なかには問題行動を連発し、社内を大混乱に陥れて辞めていくモンスター新入社員の実態もあるようだ。都内の大手IT企業に勤める小林美恵子さん（仮名・29歳）が、昨年遭遇した驚愕のエピソードを明かしてくれた。
◆裏アカで芸能人の情報を漏洩
「私の部署に配属されたKさんはとにかく無茶苦茶でした。一流大学出身で、小柄でかわいらしい子だったので、当初は素直で良い後輩だと思っていたのですが……」
外面の良さに騙されていたと語る小林さんが異変を感じたのは、KさんのSNSの使い方だった。小林さんの部署はイベント企画が主で、公表前の芸能人情報などを扱うため守秘義務が極めて厳しい。
「にもかかわらず、Kさんは他部署の同期に、担当している芸能人の名前を得意げに話していました。さらに裏アカを使い、打ち合わせ先の芸能事務所内を映した写真をインスタのストーリーズで配信していた。他部署からの密告でバレて、部長から大説教を食らっていました」
◆禁止のAI利用を巡り部長と激突
いきなり情報漏洩でマークされたKさんだが、その後もトラブルは続く。部内で禁止されていた生成AIの無断使用が発覚したのだ。
「Kさんはプレゼン資料をAIに丸投げして作り、機密情報まで読み込ませていた。誤字脱字のチェックすらしない資料を提出し、部長が問いただすと『効率化だ』と悪びれることなく言い放ったそうです。部長が禁止ルールを伝えても『考えが古い』と譲らず、新入社員の身で40代の部長と激しい怒鳴り合いを演じました。しかも、Kさんはパワハラを受けたと人事部に報告。なぜか部長が事情聴取されるという理不尽な結末になったのです」
これを機に、Kさんは事あるごとに内部通報を繰り返す常習犯となった。
「仕事の指導をされるだけで、気に入らなければ通報。人事部も最後の方は呆れて相手にしていませんでしたが、Kさんの悪評は全社に知れ渡りました。とはいえ、すぐにクビにはできず、部署異動も難しい。部長は日に日にやつれていき、見ていて本当にかわいそうでした」
◆AIで不倫写真を捏造し、姿を消す
悪評が広まり居心地が悪くなったKさんは、会社を去る直前、宿敵である部長へ最後にして最大の報復に出る。
「得意のAIを悪用し、部長が不倫しているように見える写真を作り込んで人事部へ送りつけたのです。さらに『部長の嫌がらせで精神を病んだ』と主張して勝手に休職。当然、人事部もKさん側の異常性は把握していたため部長はお咎めなしでしたが、役員会まで巻き込む大騒動に発展しました」
社内が紛糾するなか、Kさんは退職代行サービスを利用してシレッと姿を消した。
「社用のスマホやPCを返却せずに辞めてしまったため、最終的には会社と裁判沙汰にまで発展していました。Kさんが辞めてからも部長はトラウマで元気がありませんでしたが、今年の新入社員が非常に優秀なのが救いです」
退職後のKさんの行方は誰も知らない。彼女の再就職先で、新たな犠牲者が生まれないことを願うばかりだ。
＜TEXT／高橋マナブ＞
【高橋マナブ】
1979年生まれ。雑誌編集者→IT企業でニュースサイトの立ち上げ→民放テレビ局で番組制作と様々なエンタメ業界を渡り歩く。その後、フリーとなりエンタメ関連の記事執筆、映像編集など行っている
しかし、希望に満ちあふれて入社したはずの会社を、わずか数カ月で去る者もいる。なかには問題行動を連発し、社内を大混乱に陥れて辞めていくモンスター新入社員の実態もあるようだ。都内の大手IT企業に勤める小林美恵子さん（仮名・29歳）が、昨年遭遇した驚愕のエピソードを明かしてくれた。
「私の部署に配属されたKさんはとにかく無茶苦茶でした。一流大学出身で、小柄でかわいらしい子だったので、当初は素直で良い後輩だと思っていたのですが……」
外面の良さに騙されていたと語る小林さんが異変を感じたのは、KさんのSNSの使い方だった。小林さんの部署はイベント企画が主で、公表前の芸能人情報などを扱うため守秘義務が極めて厳しい。
「にもかかわらず、Kさんは他部署の同期に、担当している芸能人の名前を得意げに話していました。さらに裏アカを使い、打ち合わせ先の芸能事務所内を映した写真をインスタのストーリーズで配信していた。他部署からの密告でバレて、部長から大説教を食らっていました」
◆禁止のAI利用を巡り部長と激突
いきなり情報漏洩でマークされたKさんだが、その後もトラブルは続く。部内で禁止されていた生成AIの無断使用が発覚したのだ。
「Kさんはプレゼン資料をAIに丸投げして作り、機密情報まで読み込ませていた。誤字脱字のチェックすらしない資料を提出し、部長が問いただすと『効率化だ』と悪びれることなく言い放ったそうです。部長が禁止ルールを伝えても『考えが古い』と譲らず、新入社員の身で40代の部長と激しい怒鳴り合いを演じました。しかも、Kさんはパワハラを受けたと人事部に報告。なぜか部長が事情聴取されるという理不尽な結末になったのです」
これを機に、Kさんは事あるごとに内部通報を繰り返す常習犯となった。
「仕事の指導をされるだけで、気に入らなければ通報。人事部も最後の方は呆れて相手にしていませんでしたが、Kさんの悪評は全社に知れ渡りました。とはいえ、すぐにクビにはできず、部署異動も難しい。部長は日に日にやつれていき、見ていて本当にかわいそうでした」
◆AIで不倫写真を捏造し、姿を消す
悪評が広まり居心地が悪くなったKさんは、会社を去る直前、宿敵である部長へ最後にして最大の報復に出る。
「得意のAIを悪用し、部長が不倫しているように見える写真を作り込んで人事部へ送りつけたのです。さらに『部長の嫌がらせで精神を病んだ』と主張して勝手に休職。当然、人事部もKさん側の異常性は把握していたため部長はお咎めなしでしたが、役員会まで巻き込む大騒動に発展しました」
社内が紛糾するなか、Kさんは退職代行サービスを利用してシレッと姿を消した。
「社用のスマホやPCを返却せずに辞めてしまったため、最終的には会社と裁判沙汰にまで発展していました。Kさんが辞めてからも部長はトラウマで元気がありませんでしたが、今年の新入社員が非常に優秀なのが救いです」
退職後のKさんの行方は誰も知らない。彼女の再就職先で、新たな犠牲者が生まれないことを願うばかりだ。
＜TEXT／高橋マナブ＞
【高橋マナブ】
1979年生まれ。雑誌編集者→IT企業でニュースサイトの立ち上げ→民放テレビ局で番組制作と様々なエンタメ業界を渡り歩く。その後、フリーとなりエンタメ関連の記事執筆、映像編集など行っている