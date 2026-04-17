風間俊介『遊戯王』で再び闇遊戯役 『OCG』CMナレーション出演で「デュエル！」
アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』シリーズで闇遊戯を演じた俳優・風間俊介が、4月25日発売の新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』のCMに、闇遊戯役としてナレーション出演することが発表された。新CMは25日にYouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開後、5月15日にテレビ東京で放送予定となっている。
【画像】闇遊戯使用のカオスソルジャー！三幻魔 収録される『遊戯王OCG』新カード
新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』では、闇遊戯の操るモンスターを彷彿とさせる新カードたちを中心とした、新たなテーマが登場。
このテーマの魅力をより印象的に伝えるため、アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』シリーズで闇遊戯を演じた風間が、新CMのナレーションを担当する。
■風間俊介からデュエリストへコメント
みなさん、こんにちは。風間俊介です。この度、「遊戯王OCGデュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS」のCMで、再び「闇遊戯」の声を担当させていただきました。今回、パッケージに「闇遊戯」が久しぶりに登場ということで、あの時少年だったデュエリストの皆さん、そして、今なおデュエルを愛してくれている皆さん、全員の心に「闇遊戯」がやってくるのではないかなと思っております。
CMの中で「君も魂を宿せ」という言葉があるのですが、皆さんの心に千年パズルがなくても「闇遊戯」がやってくる、そんな特別なパッケージとなっておりますので、あなたのデッキに加えてみてください。これからも引き続きみんなでデュエルを楽しみましょう！デュエル！
【画像】闇遊戯使用のカオスソルジャー！三幻魔 収録される『遊戯王OCG』新カード
新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』では、闇遊戯の操るモンスターを彷彿とさせる新カードたちを中心とした、新たなテーマが登場。
■風間俊介からデュエリストへコメント
みなさん、こんにちは。風間俊介です。この度、「遊戯王OCGデュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS」のCMで、再び「闇遊戯」の声を担当させていただきました。今回、パッケージに「闇遊戯」が久しぶりに登場ということで、あの時少年だったデュエリストの皆さん、そして、今なおデュエルを愛してくれている皆さん、全員の心に「闇遊戯」がやってくるのではないかなと思っております。
CMの中で「君も魂を宿せ」という言葉があるのですが、皆さんの心に千年パズルがなくても「闇遊戯」がやってくる、そんな特別なパッケージとなっておりますので、あなたのデッキに加えてみてください。これからも引き続きみんなでデュエルを楽しみましょう！デュエル！